Rajoy no descarta presentarse a la reelección porque no ha hecho "nada malo" que se lo impida

6/12/2017 - 14:56

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este miércoles que no se le ocurre otro escenario que agotar la XII Legislatura y en ningún caso descartó volver a presentarse a las elecciones generales porque se encuentra "muy bien" y no ha hecho "nada malo" que se lo impida.

El jefe del Ejecutivo hizo estas valoraciones en conversación informal con los periodistas en la recepción oficial que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados con motivo de los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución.

"¿Por qué no me voy a presentar?", se preguntó Rajoy cuando los periodistas le inquirieron sobre esta cuestión, habida cuenta de que el acuerdo de investidura rubricado con Ciudadanos contempla la limitación de mandatos. "No he hecho nada malo", añadió.

El presidente aseguró que se encuentra "muy bien" en este momento de su carrera. "¿No se me nota?", llegó a decir, antes de subrayar que su intención es estar cuatro años al frente del Ejecutivo y no tener que convocar elecciones generales anticipadas.

A micrófono abierto, Rajoy ya sugirió el pasado 14 de noviembre, en una entrevista en Cope, que podría optar a la reelección: "Yo me encuentro bien. Estoy en un buen momento de mi vida", declaró entonces.

Ante la posibilidad de que la legislatura se complique por la falta de acuerdos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, Rajoy informó de que formalmente se empezará a hablar de las cuentas públicas en enero, tras las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre. En todo caso, indicó que ya hay mucho camino recorrido.

(SERVIMEDIA)

06-DIC-17

MFN/gja