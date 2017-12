Cifuentes recuerda a Fomento que la Comunidad subvenciona Cercanías con 86 millones de euros

6/12/2017 - 15:12

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha recordado este miércoles que el Gobierno regional subvenciona Cercanías con más de 86 millones de euros, está integrado en el Consorcio Regional de Transportes y en la tarjeta única de transporte público de la región.

Durante los actos del Día de la Constitución celebrados en el Congreso de los Diputados, Cifuentes ha recordado que la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, mantendrá el lunes una reunión con responsables del Ministerio de Fomento para resolver las continuas averías que está sufriendo en las últimas semanas el servicio de Cercanías madrileño.

"No es una cuestión puntual. Averías se pueden producir siempre en cualquier medio de transportes, pero el problema de Cercanías es que se están produciendo una seria de fallos sistemáticos que nos están colapsando la red de transporte público. Queremos en este plan y me alegro que el Ministerio quiera abordar este asunto, que no viene de ahora sino de lejos, pero que ahora se ha agravado de una manera seria. Creemos que hay que hacer inversiones y cambios estructurales. Hay que ver que es lo que está fallando y hay que solucionarlo. Es fundamental que la red de Cercanías, que utilizan miles de madrileños cada día, funcione con las mínimas garantías", ha manifestado.