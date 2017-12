Domènech (CatECP): el PP "le robó la cartera" al PSOE al hablar de reforma constitucional

6/12/2017 - 15:27

El candidato de CatECP a las elecciones catalanas, Xavier Domènech, ha afirmado este miércoles que la propuesta del PP de reforma constitucional es una trampa y ha advertido: "El PP, si es especialista en algo, es en robar carteras" y se la ha 'robado' al PSOE.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho en el coloquio 'Catalunya motor de cambio', en que también han participado el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.

Ha dicho que el PP pidió el apoyo del PSOE en la aplicación del artículo 155 de la Constitución a cambio de abordar la reforma de la Constitución, y que, cuando los socialistas le brindaron su apoyo, los populares dijeron que sólo se habían comprometido a "hablar" de eso.

"Le robó la cartera invistiéndolo, y aplicando el 155: le dijo que a cambio reformaría a Constitución y luego dijo que sólo era hablar de eso. Y la cara que se les queda a Iceta y Sánchez... El PSOE sólo sirve para que le roben la cartera", ha dicho.

Además, ha criticado que la reforma de la Constitución se ha convertido en un dogma del PSC y del PSOE porque "saben que la reforma tiene una temporalidad larga y no aporta soluciones en el corto plazo".

GERARDO PISARELLO

Pisarello ha defendido que la reforma de la Constitución "es una trampa", aunque ha lamentado que se esgrima que el cambio en el Estado es imposible porque no se conseguirán dos terceras o tres quintas partes en el Congreso para cambiarla.

Para él, se pueden abordar muchos cambios en vivienda, en recuperación de derechos, en la salud pública y en muchos otros ámbitos a través de las leyes y de los decretos, "sin tocar la Constitución".

El teniente de alcalde ha dicho que no imagina "a Pasqual Maragall haciéndose 'selfies' con Albiol defendiendo al 155", en referencia a la foto que se hizo el socialista Miquel Iceta en una manifestación convocada por SCC.

Ha advertido de que, cuando PP y Cs hablan de reforma de la Constitución, lo hacen para "retroceder y no para avanzar, para hacer propuestas más recentralizadoras y políticas más antisociales".

"ARRASTRAR" AL PSC

"Se necesita bloquear al PP y a Cs, y arrastrar al PSC hacia la izquierda: rescatarlo de la dominación a la que el PP lo tiene sometido", ha explicado.

Javier Pérez Royo ha ido más allá y ha asegurado que sin los socialistas "no se puede ir a ninguna parte. Serán claves y hay que contar con ellos", aunque ha reconocido que ahora los socialistas no tienen claro con quién ir.

TERESA RODRÍGUEZ

La líder de Podemos en Andalucía ha criticado que los socialistas hayan pactado con UnitsxAvançar: "El PSC va con Unió. A mí no se me olvida cuando Duran dijo que los Aadaluces nos gastabamos el dinero del Per en los bares".

"No entiendo qué hace un partido con tanto arraigo en Andalucía como el PSC con la burguesía más rancia y liberticida. Ya me lo explicaréis", ha concluido Rodríguez.