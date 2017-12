Cataluña. sánchez cree que arrimadas no puede ser presidenta por no saberse la tasa de paro

6/12/2017 - 15:31

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que para presidir la Generalitat "hace falta saber la tasa de paro" de Cataluña, un ataque directo a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que se equivocó al dar el dato del desempleo durante una entrevista.

Así lo indicó en uno de los corrillos informales que tuvo con periodistas con motivo del acto conmemorativo del aniversario de la Constitución celebrado en el Congreso, en el que destacó que el candidato del PSC, Miquel Iceta, esta "bien posicionado" y encaminado en una tendencia al alza.

El líder del PSOE cree que el 21-D al PSC le irá mejor que en las encuestas que, como el CIS, le sitúan en cuarta posición y con 21 escaños. A esta mejora contribuirá, dijo, la desacertada campaña que, a su juicio, está haciendo ERC, que continúa en cabeza en las encuestas aunque perdiendo peso con respecto a Ciudadanos.

Para ayudar a Iceta, Sánchez participará en la campaña de los socialistas catalanes con actos cuatro días y con un discurso más nacional exponiendo el proyecto nacional del PSOE de manera que los catalanes vean que en España hay futuro frente al bloque de las derechas que representan Ciudadanos y PP.

El líder del PSOE tiene claro que con quien está compitiendo el PSC es con Ciudadanos porque cree que Arrimadas no suma, mientras que Iceta es el "único" capaz de forjar una mayoría distinta. Sostiene que Ciudadanos, PSC y PP no suman y que 'los comunes' - referente de Podemos en Cataluña- no apoyarán a Arrimadas.

Así, reconoció que no le importaría el tándem Iceta-Arrimadas, mientras que el primer secretario del PSC sea el presidente, aunque indicó que lo importante es que los independentistas no tenga la mayoría.

(SERVIMEDIA)

06-DIC-17

MML/gja