Día constitución. podemos no ve posible la reforma constitucional en la presente legislatura

6/12/2017 - 16:05

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

Podemos dudó este miércoles de que una reforma de la Constitución se dé en esta legislatura porque existen muchos impedimentos para que se lleve a cabo y, actualmente, "no se dan las condiciones" ni tan siquiera "dan los números" en la comisión sobre el modelo territorial que ha impulsado el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Para el partido morado la "clave" no es la comisión sobre el modelo territorial, en la que están presentes PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís, sino la resolución política que se derive del resultado electoral del 21-D en Cataluña. Fuentes de Podemos precisaron que la comisión de Pedro Sánchez es una escenificación que, al fin y al cabo, no va a solucionar nada porque en estos momentos "no se dan las condiciones" ni "dan los números" para actualizar la Carta Magna.

Con todo, no descartan entrar a formar parte de este órgano tras las elecciones catalanas, en el que el grupo parlamentario decidió no estar al considerar que no iba a abordar realmente una reforma constitucional. Aseguran que verán el resultado electoral en Cataluña para decidir si mandan o no una representación. Sí dijeron estar convencidos de que el PNV entrará en la comisión por su acuerdo con el Gobierno en relación al cupo vasco.

De esta manera, consideraron que no habrá reforma constitucional en esta legislatura. Entre otras cosas porque Unidos Podemos sometería a referéndum entre sus bases una posible reforma de la Constitución que pactasen PP, PSOE y Ciudadanos y esta circunstancia retrasaría tal reforma.

A su vez, las mismas fuentes insistieron en pedir al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que presente en el Congreso una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Achacaron a Sánchez que, tras haber sido reelegido líder de los socialistas, haya vuelto a pactar con el PP para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Esperan un golpe de efecto por parte de Sánchez para desencallar la situación y, mientras tanto, afirmaron que "están trabajando" en su propuesta de reforma constitucional.

(SERVIMEDIA)

06-DIC-17

LDS/gja