PP-A pedirá en Parlamento "acabar con discriminación" de profesionales sanitarios por el "complemento de exclusividad"

6/12/2017 - 18:03

El Grupo Popular en el Parlamento andaluz "presentará en las próximas fechas una propuesta para acabar con la discriminación que sufren los profesionales sanitarios andaluces con respecto a los de otras comunidades autónomas a la hora de percibir el denominado complemento de exclusividad", y "otra iniciativa con medidas que faciliten la conciliación laboral y familiar de médicos, enfermeros y el resto del personal sanitario".

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado el presidente del PP-A, Juanma Moreno en su contestación a una pregunta que desde la plataforma Osoigo ha formulado el doctor Jesús Candel, conocido en redes sociales como 'Spiriman', que, con 1.169 apoyos, quiere saber si "apoyan la petición de dimisión de la gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves" (HUVN) de Granada "y del SAS", por parte de la ciudadanía de Granada.

En su pregunta, Jesús Candel señala que, "coincidiendo con la activación, por parte de Salud, del Plan de Alta Frecuentación de las urgencias hospitalarias, la Gerente del HNVN, Pilar Espejo, con el apoyo de la gerente del SAS, Francisca Antón, toma la decisión de intercambiar nueve médicos de las Urgencias del HUVN(Hospital General) por seis médicos del Hospital del Campus", si bien "los profesionales consideran que no es el momento más adecuado para poner al frente de las urgencias a facultativos con menor experiencia en las patologías específicas de cada hospital", aparte de que "no ha sido comunicado oficialmente y de forma individual la nueva adscripción del personal, tal y como acordó la Mesa Sectorial de Sanidad, al no haber finalizado aún el proceso de distribución".

En su respuesta a esta cuestión, recogida por Europa Press y que Moreno ha difundido desde su cuenta de Twitter, el líder del PP-A defiende el "compromiso fuera de toda duda" de su partido "con una sanidad pública digna y de calidad en Andalucía", si bien matiza que el caso que plantea el doctor granadino "es tan concreto que habría que conocerlo con detalle para poder exponer una opinión".

Moreno subraya, en todo caso, que "es imprescindible que se cumplan los compromisos y acuerdos de la Mesa Sectorial de la Sanidad", y al respecto de la cuestión de Candel anuncia que ha pedido "a los responsables del área de Sanidad del PP Andaluz que comprueben ese extremo y, si se está incumpliendo ese acuerdo de la Mesa Sectorial, exigiremos al SAS que cese en ese comportamiento y adopte los cauces oficiales para adoptar y comunicar cualquier reorganización de los servicios", anuncia el líder 'popular'.

Moreno aprovecha para recordar que "en el PP Andaluz --y en determinadas ocasiones sufriendo un desgaste considerable-- llevamos años denunciando los recortes de los derechos y el maltrato del SAS a los profesionales sanitarios, con contratos que en numerosas ocasiones han sido declarados ilegales por la jurisdicción social".

También apunta que las propuestas que el PP-A lleva al Parlamento de Andalucía "--unas veces aprobadas, otras rechazadas por el bloque PSOE-Cs-- son lo que haremos cuando el PP Andaluz llegue al Gobierno de la Junta de Andalucía: una gestión sanitaria despolitizada, donde se apliquen los criterios de mérito y capacidad a la hora de nombrar a los responsables y en la que prime la atención al paciente y el buen trato al profesional".

"Optimizando los recursos y con una organización adecuada que hoy no existe, se puede mejorar nuestro modelo sanitario consiguiendo objetivos como la reducción de las listas de espera, la construcción de infraestructuras que son promesas largamente incumplidas por el PSOE, o la mejora de las condiciones y derechos laborales de los profesionales", apunta Moreno, que concluye asegurando que "un Gobierno del PP en la Junta de Andalucía nunca represaliará a los profesionales sanitarios por denunciar las carencias del sistema o su mal funcionamiento ni tampoco los beneficiará simplemente por simpatizar con nuestras siglas políticas". "Con la salud no se juega", concluye Juanma Moreno.