Mas pide "al máximo de votantes de JxSí de 2015" que apoyen a JuntsxCat

6/12/2017 - 19:06

El expresidente de la Generalitat y presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha pedido este miércoles "al máximo de votantes de JxSí de 2015 que ahora voten a JuntsxCat".

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho durante un acto de campaña en Bruselas junto a su sucesor y candidato de JuntsxCat a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, junto a otros miembros de la lista y consellers cesados que están en Bélgica.

"Aquellos 1,6 millones y un poco más que en 2015 votaron a JxSí y que hicieron posible sacar adelante lo que ahora tenemos, a aquella gente, yo les pido que apoyen sobre todo esta candidatura", ha dicho.

Ha dicho que los comicios de septiembre de 2015, en los que él se presentó con JxSí, se intentaron organizar como un plebiscito para contar los votos a favor y en contra de la independencia, y ha concluido: "Fueron las que dieron la primera mayoría a favor de la independencia".

"No nos podríamos haber atrevido a hacer el 1-O como país si no hubiéramos tenido una mayoría a favor de la independencia, y no encararíamos las elecciones del 21-D como las estamos encarando si no hubiéramos hecho la heroicidad, porque lo fue, de votar en aquellas condiciones el 1-O", ha añadido.

Para él, en 2015 salió un Parlament escogido con gran participación: "Dan muestra del empuje soberanista. Heroicidad de votar en aquellas condiciones plantando cara a los poderes del Estado".

Para estas elecciones, ha pedido el voto con el fin de recuperar la democracia, restituir las instituciones, excarcelar a los presos y que vuelvan de Bélgica Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comín, ha afirmado.

Mas ha lamentado que esta campaña empieza en condiciones anormales "porque hay cabezas de lista en prisión y líderes civiles en prisión", los cuales, desde ANC y Òmnium, organizaron lo que ha calificado como las manifestaciones cívicas más importantes de Europa y del mundo.

"Los que nos quieren hacer creer que estamos en igualdad de condiciones no nos los podemos creer", y lo ha contrastado con otros candidatos que sí concurren en condiciones normales.

ACTO DE CAMPAÑA

Puigdemont ha llegado puntual sobre las 18.00 horas al acto celebrado en el hotel President Park de Bruselas, en una sala con aforo para 300 personas abarrotada por simpatizantes, que le han recibido con aplausos y gritos de 'President'.

Los asistentes, muchos de ellos con bufandas y lazos amarillos, han mostrado esteladas y una pancarta en la que se podía leer --en inglés-- "Necesitamos observadores internacionales el 21-D. No confiamos en el Gobierno español".

Antes de que arrancara formalmente el acto de campaña se han escuchado cánticos como 'Europa, volem solució' y 'Visca la República catalana', mientras Puigdemont se hacía fotos y conversaba con los presentes.