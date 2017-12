Los partidos afrontarán este jueves en TVE y Ràdio 4 el primer debate de campaña

6/12/2017 - 19:21

Participarán Turull, Torrent, Arrimadas, Iceta, Albiol, Domènech y Riera

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Las siete candidaturas catalanas con representación parlamentaria afrontarán este jueves por la noche en TVE y en Ràdio 4 el primer debate electoral desde que empezó la campaña.

Será a las 22.15 horas en directo en el 'El Debat de La 1', moderado por Quim Barnola en el plató 2 del Centro de Producción de TVE en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), y contará con representantes de JuntsxCat, ERC, PSC, Cs, PP, CatECP y la CUP.

TVE ha informado de que se emitirá en catalán para Catalunya a través de La 1 y de Ràdio 4; y, a la vez, con traducción simultánea en castellano a través del Canal 24 horas para el resto de España, además de la web de RTVE.

Según han informado las candidaturas, cinco partidos envían al debate a su jefe de filas en esta campaña a exponer sus proyectos, como será el caso de Miquel Iceta (PSC), Inés Arrimadas (Cs), Xavier García Albiol (PP), Xavier Domènech (CatECP) y Carles Riera (CUP).

JuntsxCat y ERC no pueden enviar a sus cabezas de lista, ya que el presidente cesado Carles Puigdemont está en Bruselas y el vicepresidente cesado y líder de ERC, Oriol Junqueras, sigue en la prisión de Estremera después de que el juez no le levantara el lunes la cárcel preventiva.

JuntsxCat ha decidido enviar al debate al conseller cesado y número 4 por Barcelona, Jordi Turull, que precisamente abandonó el lunes la prisión de Estremera, mientras que ERC enviará a su número dos por Girona y portavoz adjunto de JxSí en la pasada legislatura, Roger Torrent.

El debate se celebrará horas más tarde de que en Bruselas se celebre una manifestación soberanista impulsada por la ANC y Òmnium con el lema 'Europe wake up. Let's stand up for democracy' --'Europa, despierta. Defendamos la democracia'-- que empezará en torno a las 11.30 en la capital belga.

Los partidos catalanes tiene programados al menos otros dos debates televisados en las menos de dos semanas que le quedan a la campaña electoral: uno en la La Sexta y otro en TV3.