Iglesias apunta a una "excepcionalidad constitucional y política" en la que "está en crisis el sistema político español"

6/12/2017 - 19:36

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, apuntó este miércoles a una "excepcionalidad constitucional y política" en la que "está en crisis el sistema político español" y subrayó que lo fundamental del texto constitucional de 1978 son las "relaciones de poder" que están detrás.

Podemos completó esta jornada del Día de la Constitución con un debate en el que se abordó el proceso constituyente y posibles nuevos encajes constitucionales. Además de Iglesias, estuvieron presentes en este debate María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, y Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

El líder de Podemos comenzó su intervención preguntándose de qué se está debatiendo cuando se habla de reforma de la Carta Magna, que negó que sea del texto como tal, sino que "de lo que estamos hablando es el régimen político del 78". "Hay muchos que ven el dedo en lugar de ver la luna y piensan que estamos debatiendo sobre el texto", afirmó, para seguidamente subrayar que "lo fundamental son los elementos materiales y las relaciones de poder que están detrás de eso".

Se refirió a la evidencia que supone decir que la historia del constitucionalismo español sea la historia de España, "pero parece que no lo es tanto cuando hay quien está obsesionado con sacar un conejo de una chistera". Es por este motivo que apuntó a la "excepcionalidad constitucional y política" actual.

"Es evidente que estamos ante una situación de excepcionalidad política. Estamos hablando no de la necesidad de reforma constitucional. Eso es muy difícil. Políticamente parece poco imaginable ponerse de acuerdo (todos los partidos) para reformar algunos textos. Está en crisis el sistema político español", aseveró.

Se refirió a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, que aseguró en su discurso de hoy con motivo de la conmemoración del aniversario de la Carta Magna que España se transformó en una nación moderna con la Constitución y con su integración en Europa. Pastor, consideró, reconoce con estas palabras "el fracaso de la derecha española a la hora de construir un modelo de país". "Tengo debilidad por Ana Pastor. Es una señora inteligente, lo que le hace destacar mucho en el PP", dijo con sorna.

Por su parte, Javier Pérez Royo resaltó que este 39 aniversario de la Constitución "es un día tristísimo" porque es el primero "que se hace en un estado de excepción". "En este tiempo el Gobierno se ha negado a entrar en cualquier debate y al final ha optado por la fuerza del 155", dijo.

Criticó que se haya aplicado este precepto constitucional "aparentemente light pero que no lo es" pero que, al mismo tiempo, sea "fortísimo" por la vía judicial. "Hasta que no haya Gobierno en Cataluña. Hasta que no salgamos del estado de excepción en Cataluña, la Constitución está en suspenso", apostilló.

