Domènech (CatECP) advierte: "Votar a Iceta es votar a Inés Arrimadas"

6/12/2017 - 20:00

El candidato de CatECP a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech, ha explicado que este miércoles en un corrillo en los pasillos del Congreso el líder de Cs, Albert Rivera, le ha dicho al primer secretario del PSOE, Pedro Sánchez, 'me debes una investidura', por lo que ha advertido: "Votar a Iceta es votar a Inés Arrimadas".

Lo ha dicho en referencia a la investidura de la presidenta socialista de Andalucía, Susana Díaz, que prosperó con el apoyo de Cs, durante un mitin este miércoles en el Casal de la Nova Aliança de Mataró (Barcelona) en el que han participado los miembros de su candidatura en los puestos de salida, Elisenda Alamany, Jèssica Albiach y Joan Josep Nuet, arropado por cerca de 150 personas.

El candidato de los 'comuns' ha explicado que, cuando Rivera le ha interpelado en el Congreso, Sánchez no ha dicho que no: "Esto demuestra que este PSOE, cuando pudo, decidió Cs y no nosotros. El PSOE ha convertido votar a Mique Iceta en votar a Inés Arrimadas", ha dicho en referencia a la investidura de Mariano Rajoy propiciada por los socialistas y Cs.

