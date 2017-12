AMP- El PP critica que Cort no haya gastado toda la partida del bono escolar cuando hay 420 familias en lista de espera

7/12/2017 - 12:07

El grupo municipal popular presenta una iniciativa en el Pleno de diciembre para modificar las bases del bono escolar

La portavoz del grupo municipal popular, Margalida Durán, ha criticado este jueves que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma no se haya gastado toda la partida destinada al bono escolar del curso 2017-2018 cuando hay 420 familias que están en lista de espera para acceder a una 'escoleta'.

Según ha explicado Durán en rueda de prensa, la dotación presupuestaria para el bono escolar de este curso asciende a 270.000 euros, de los que no se han gastado 33.000 euros.

Una situación que ha censurado la portavoz 'popular': "Mientras haya un solo niño en lista de espera por una plaza de una 'escoleta', a Cort no le puede sobrar ningún euro del bono escolar", ha subrayado.

"Las bases para acceder al bono no son las adecuadas", ha apuntado Durán, quien ha indicado que es necesario cambiar el actual sistema de provisión de plazas y apostar por el concierto para evitar que familias sin recursos se queden fuera de las guarderías.

Así, Durán ha indicado que la conciliación es un tema que interesa a muchas familias de Palma y por este motivo ha anunciado que presentarán una propuesta en el Pleno del mes de diciembre que sea "realista" y permita reducir la lista de espera.

Al respecto, ha detallado que este curso se han concedido 83 bonos de 30 euros, una cantidad del todo insuficiente, ha dicho, teniendo en cuenta que una plaza escolar municipal ronda los 300 euros mensuales, lo cual representa una verdadera "dificultad" para las familias que tiene que aportar el resto del dinero para poder sufragar su plaza.

EL PP PROPONE REVISAR LAS BASES DEL BONO ESCOLAR

La regidora Antonia Roca ha explicado que la propuesta que llevan al Pleno tiene como finalidad modificar las bases actuales y "adaptarlas a las circunstancias reales para que puedan acceder muchas familias" que actualmente se quedan fuera de las ayudas.

Entre los requisitos para acceder a esta subvención figuran que la renta anual per cápita de las familias no supere los 18.345 euros, lo que impide que muchas familias con rentas superiores no puedan recibir las ayudas, ha aseverado al respecto.

Las cantidades del bono actual oscilan entre los 30 y 120 euros, si bien el PP plantea aumentar estas cantidades, de un mínimo de 60 euros hasta un máximo de 180 euros.

Además, Roca ha señalado que también proponen implantar un sistema de concertación con plazas privadas existentes en las zonas de mayor demanda que permita la reducción de las listas de espera.

Por último, el grupo municipal popular aboga porque esta subvención se extienda a todos los meses del año, y que los padres puedan escoger los meses que le interesan más para llevar a sus hijos a la guardería, sin que necesariamente tenga que ser de septiembre a julio como está establecido actualmente.