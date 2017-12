La andaluza Mission Box cierra un acuerdo de inversión con el Grupo Zeta de comunicación

7/12/2017 - 12:22

La andaluza Mission Box, startup especializada en recadería, servicio de reparto en última milla y acelerada en la iniciativa Andalucía Open Future, de Junta de Andalucía y Telefónica, ha cerrado un acuerdo de inversión con el Grupo Zeta de Comunicación para potenciar la promoción y difusión de su servicio.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado Mission Box en una nota, gracias a este acuerdo de inversión, el Grupo Zeta de comunicación se compromete a dar difusión del servicio de Mission Box, nacida en 2016, dentro de los diarios y medios que forman parte de este grupo de comunicación. A cambio, Mission Box cede un uno por ciento de sus acciones a Grupo Zeta y el grupo de comunicación pasa a formar parte del accionariado de la compañía.

Mediante este acuerdo de 'media for equity' en el que la inversión se realiza a través de la prestación de servicios de comunicación y difusión, Grupo Zeta se compromete a promocionar a Mission Box en los diarios que forman parte del grupo, es decir, en Diario de Córdoba, La Crónica de Badajoz, El Periódico Extremadura y El Periódico Mediterráneo.

Mission Box actualmente opera en Andalucía (Sevilla, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén) y en Extremadura (Cáceres, Badajoz y Mérida) además de Alicante y Castellón, y está llevando a cabo una expansión que pronto permitirá ofrecer el servicio en 15 nuevas ciudades en España además de comenzar las operaciones en México (México DF).

Por tanto, este acuerdo "contribuirá a mejorar el conocimiento del servicio por parte de los clientes potenciales de Mission Box y abrir nuevas oportunidades dentro de la expansión de sus operaciones".

En palabras de Gregorio López, CEO y fundador de Mission Box, "este acuerdo con Grupo Zeta supone para Mission Box un gran trampolín para alcanzar una expansión más sólida y también mucho más rápida. Nos ayudará a llegar a más clientes potenciales y les podremos aportar valor como partner logístico".

Este acuerdo de inversión entre Mission Box y Grupo Zeta se cerró el pasado 15 de noviembre en el marco del segundo 'investor day' de la iniciativa Andalucía Open Future. En este evento, Mission Box junto a otras 11 startups aceleradas en la iniciativa, presentaron sus proyectos ante más de 50 inversores de ámbito nacional e internacional y fondos institucionales y corporativos que buscaban oportunidades de inversión.

LA EMPRESA ANDALUZA

Mission Box es una compañía que inició sus operaciones en mayo de 2016 en Granada donde, rápidamente, se convirtió en referente en recadería y reparto de última milla.

En algo más de un año, la compañía ha extendido sus operaciones a Jaén, Sevilla, Córdoba, Huelva, Cáceres y Bajadoz marcando dos características fundamentales: excelencia en las operaciones y garantizar unas buenas condiciones laborales para los bikers, es decir, los repartidores.

Una de las características distintivas de Mission Box es su foco en las personas y, por ello, los bikers son personal propio de la startup, garantizándoles unas condiciones laborales adecuadas (contrato y seguros sociales) porque, en el sector del delivery, el equipo humano es clave para garantizar la satisfacción del cliente.

Mission Box es el partner de referencia para Just Eat y también para compañías como El Corte Inglés y FNAC, para las que también realiza entregas en el tramo de la última milla.

Por tanto, Mission Box es una empresa de "mapas" que pone el foco en operaciones excelentes y un gran equipo, solventando la logística y entrega de última milla para grandes players del sector.

Cualquier compañía que quiera vender 'on line' y llevar sus productos a casa del cliente, puede apoyarse en Mission Box para realizar sus entregas en menos de 60 minutos.

Con Just Eat, servicio 'on line' líder en pedidos de comida a domicilio, Mission Box cerró recientemente un acuerdo a nivel nacional en el que se convierte en partner logistico y reparto para Just Eat, ofreciendo así a los restaurantes adheridos a este servicio web la posibilidad de contar con un servicio de reparto que realice las entregas de los pedidos de comida recibidos.

De esta forma, cualquier restaurante adherido a Just Eat dentro de las zonas en las que opere Mission Box podrá contar con un servicio de delivery sin necesidad de tener que desarrollarlo desde cero y tener que invertir en una flota propia de vehículos de reparto, con el consiguiente ahorro de costes fijos para el restaurante.