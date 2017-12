Moreno anima a los andaluces en Cataluña a votar al PP para mantener los "lazos de fraternidad" entre ambas CCAA

7/12/2017 - 12:27

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves que "nadie tiene derecho a romper los lazos de fraternidad y de amor que unen a Andalucía y Cataluña", al mismo tiempo que ha animado a los andaluces que viven en Cataluña a votar al PP en los comicios autonómicos del 21 de diciembre para evitar que esta fraternidad se rompa porque, según ha dicho, "los lazos entre estas dos comunidades son eternos".

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

Asimismo, Moreno, que está participando a lo largo del día en varios actos de la campaña para las elecciones catalanas, el primero de ellos en El Prat de Llobregat (Barcelona), ha definido al presidente del PPC, Xavier García Albiol, como una persona "sensata, coherente y convincente", ha considerado que es el mejor candidato para la presidencia de la Generalitat, y ha aseverado que reúne todas las condiciones para ser presidente, como son una importante experiencia en gestión y un gran conocimiento de la realidad catalana, según informa el PP-A en una nota de prensa.

En este sentido, Moreno ha defendido que el proyecto político del PP en Cataluña "no tiene letra pequeña como sí lo tienen el de otras formaciones", y ha manifestado que el proyecto de los 'populares' es el de "las letras mayúsculas de la concordia, de la unidad, de un proyecto común y compartido como es España y el de resolver los problemas de Cataluña".

Finalmente, el líder de los 'populares' andaluces ha manifestado que el proyecto del PP es un proyecto coherente porque defiende las mismas ideas en unos sitios que en otros, al mismo tiempo que ha afirmado que la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, no puede estar en Cataluña porque su propio partido o el candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, "no le dejan", ya que, según ha incidido Moreno, "el PSOE no dice lo mismo en todos los rincones de España".