Bilbao celebrará este sábado 30 conciertos, actuaciones y animaciones para animar compras navideñas en el comercio local

7/12/2017 - 12:37

El Ayuntamiento de Bilbao ha organizado para este sábado, 9 de diciembre, un total de 30 conciertos en pequeño formato, actuaciones y animaciones de calle, que estarán presentes en doce zonas comerciales de los ocho distritos de la ciudad con el propósito de animar a la ciudadanía a salir a la calle, disfrutar del ambiente festivo y propiciar las compras navideñas en el comercio local. Además, este fin de semana los locales de hostelería podrán ampliar sus horarios con motivo de estas fiestas.

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Consistorio bilbaíno en un comunicado, el Ayuntamiento impulsa esta iniciativa en el marco de la programación de Navidad compuesta por más de 400 actividades en el ámbito cultural, "con un sector comercial atractivo que presenta una oferta variada y de calidad, en esta época del año en la que Bilbao se convierte en un punto atractivo para el turismo y para personas de toda Bizkaia".

De este modo, las principales zonas comerciales de los barrios y distritos de la ciudad acogerán un total de 30 conciertos que se celebrarán ese sábado a partir de las 13.30 horas y de las 19.30 horas de la tarde. Las actuaciones correrán a cargo de Bilboobillies, Missisipi Queen, Jalapeños, Dani Merino, Perifly, Still Covers, Lupita, Lee Junio, Out Sider, Helen, Erizos, Blues Morning, Recambios Zorrotza, Jaimones, Jazz at Five, Baxter, Blues de Luxe, Lee Perk y Musicbox.

Además, el mismo sábado 9 de diciembre, entre las 12.30 y las 14.00 horas, se realizará un recorrido a modo de pasacalles por las zonas más concurridas de Casco Viejo, Abando e Indautxu. Las personas que se acerquen a estas zonas comerciales podrán disfrutar de otras animaciones de calle y numerosas actividades.

Desde el Consistorio bilbaíno también se han apoyado actividades organizadas por otras entidades y por las distintas asociaciones de comerciantes de la Villa. Por su parte, Bilbao Dendak y otras asociaciones de Comerciantes realizarán otras actividades y campañas en diferentes barrios de la ciudad con motivo de la Navidad.

AMPLIACIÓN DE HORARIO

Asimismo, el Ayuntamiento de Bilbao ampliará en dos horas el horario de cierre de locales con motivo de fechas especialmente señaladas como es la época navideña.

La extensión de horario será aplicable a todos los locales de hostelería, excepto a los establecimientos "diurnos" -que cuentan con un régimen de horario distinto- y a las terrazas.