El Síndic pide rectificaciones ante la falta de información de las etiquetas medioambientales

7/12/2017 - 13:20

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio para aclarar los cambios de criterio en la distribución de las etiquetas medioambientales para los vehículos menos contaminantes, y ha pedido rectificaciones ante la falta de información.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

En un comunicado este jueves, ha considerado que la actuación de la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha caracterizado por la falta de transparencia y un aparente afán recaudatorio.

Por este motivo, ha trasladado el caso al Defensor del Pueblo, que tiene competencia para supervisar este organismo dependiente del Ministerio de Interior.

En su escrito, Ribó ha pedido información concreta sobre el motivo por el que actualmente aún no se han mandado todas las etiquetas medioambientales a los titulares de los vehículos que son beneficiarios de este distintivo.

También ha preguntado por qué motivo las etiquetas han pasado a comercializarse a través de Correos a cinco euros cuando hasta ahora la DGT las había estado enviando de forma gratuita al domicilio de los interesados.

El pasado 1 de diciembre entraron en vigor las medidas de restricción de circulación que prevén que en situación de episodio de contaminación ambiental los turismos que no dispongan de la etiqueta --Zero, Eco, C y B-- no podrán circular por la zona de bajas emisiones, una área de 95 kilómetros que incluye Barcelona y áreas de municipios limítrofes.