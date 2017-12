Podemos dice que las cuentas de Sanidad son incluso peores que las del año pasado

7/12/2017 - 13:32

El diputado de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Fernández Vilanova, no ha ocultado este jueves su rechazo a las cuentas de la Consejería de Sanidad incluidas en el proyecto de presupuestos generales de Asturias para 2018. Fernández Vilanova, tras la exposición de las distintas partidas por el consejero del ramo, Francisco del Busto, en la Junta General, ha dicho que el documento es incluso peor que el del año pasado.

OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE gobierna en Asturias con 14 de 45 diputados en un fragmentado parlamento regional en el que el PP cuenta con 11 parlamentarios, Podemos con 9, IU con 5, Foro con 3 y Ciudadanos con 3. De esta forma, los socialistas están obligados a buscar apoyos si quieren sacar las cuentas adelante.

Desde el Ejecutivo siguen manteniendo que la prioridad es negociar con Podemos e IU, algo que ya no fue posible hace un año. No parece, tras las palabras de Fernández Vilanova en la Comisión de Hacienda, que se esté avanzando en ese entendimiento. En su opinión, el Gobierno socialista no ha aceptado ninguna de sus propuestas en la negociación.

Tras referirse a que el año pasado hubo un aumento de disponibilidad presupuestaria de 200 millones, para el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), ha comentado que aquel dinero ya se repartió de forma "desequilibrada", algo que vuelve a ocurrir en el actual documento.

Ha cargado contra lo que ha considerado una "burda tomadura de pelo" a la hora de presentar los datos al hablar de que aumentan los recursos, cuando es algo "completamente falso". También ha hablado de "mentiras" del Gobierno en lo que se refiere a las listas de espera. "No tienen recursos ni plan para sostener a la sanidad asturiana", ha reprochado a Del busto.

Ha acusado a los responsables sanitarios de "precarizar" el empleo y de incrementar el gasto en derivaciones a centros privados y concertados. "Se ve muy clara su apuesta", ha dicho, antes de lamentar que el Gobierno socialista no haya tenido en cuenta sus propuestas.

Tampoco en las filas de IU ha tenido mucho éxito el proyecto en materia de Sanidad. Marta Pulgar, de IU, ha lamentado la "falta de voluntad política" para reorientar unas políticas muy necesarias. "Se queda a medio camino, se estanca y en algunos temas retrocede", ha señalado sobre las cuentas de Sanidad.

Por parte de Ciudadanos, el diputado Armando Fernández Bartolomé ha dicho que el presupuesto de Sanidad es "de mantenimiento", en relación a la falta de políticas nuevas. "El sistema va a petar", ha advertido, planteando la necesidad de ligar salarios a productividad.

Cristina Coto (Foro Asturias) ha lamentado que los responsables sanitarios se conformen con unas cuentas continuistas, cuando existe una continua evolución y surgen nuevas necesidades. Se ha referido a la "crisis sanitaria" por la jubilación masiva de médicos. Ha lamentado que Del Busto no haya previsto ese tipo de situaciones. Coto también ha criticado la falta de inversiones.