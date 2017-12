C-LM aboga por que la universidad privada que quiere abrir en Talavera lo haga como centro adscrito a la pública

7/12/2017 - 13:37

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha señalado que la opción preferida por el Gobierno regional respecto al proyecto del grupo financiero AMCA de instalar una universidad privada en Talavera de la Reina, sería que ésta fuera un centro adscrito a algunas de las universidades públicas con las que cuenta Castilla-La Mancha.

Así se ha pronunciado Felpeto a preguntas de los medios, tras las críticas lanzadas por CCOO al Gobierno regional por ofrecer "dudas" respecto a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) mientras "allana" el camino a la instalación de una universidad privada, en una rueda de prensa en la que ha presentado el ciclo de conciertos que va a llevar a cabo la Academia de la Semana de Música Religiosa (SMR).

"Toda universidad privada tiene el derecho de querer implantarse en cualquier comunidad autónoma", ha indicado que Felpeto, que ha recalcado que, para ello, hay unos requisitos por los que tendrían que presentar documentación referida a la disposición de terrenos, proyectos de construcción, oferta educativa y, también, un plan de viabilidad.

Esta documentación, ha proseguido Felpeto, sería estudiada por el Gobierno regional para comprobar si es viable o no y tramitar mediante una ley en el Parlamento esta iniciativa, que es "donde se toma la decisión".

"No es voluntad del Gobierno que se presente o no", ha recalcado Felpeto, que ha puntualizado que, por otro lado, existe la opción de que el proyecto pudiera ajustarse como un centro adscrito, en este caso a la UCLM, una opción por la que "no necesitaría tramitación de ley".

Así, el titular de Educación ha afirmado desconocer la fórmula en la que se va a presentar ese proyecto universitario. "La implantación es mediante ley que el Parlamento aprueba o rechaza y, si no se quiere tramitar mediante ley, puede hacerse mediante alguna universidad pública como centro adscrito o asociado".

Por otra parte, respecto a las negociaciones del contrato-programa con la UCLM y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Felpeto ha insistido en que la intención del Gobierno regional tener diseñados esos documentos "antes de final de año".

CASTILLO DE SAN SERVANDO

Además, el consejero se ha referido también a las acusaciones de CCOO de que el Gobierno regional iniciaba "la privatización" del albergue juvenil del Castillo de San Servando en Toledo, un asunto que ha desmentido. "Para nada no se trata de privatizar nada", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que lo que ha hecho el Gobierno regional es contratar una empresa privada para realizar de manera puntual el servicio de ordenanza, ya que había plazas que "no estaban dotadas". "No se trata de privatizarlo, se ha contratado una empresa para cubrir turnos", ha afirmado el consejero.