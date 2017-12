El PP dice que el PSOE ya sabe que el acuerdo con Podemos es "imposible" y va "derecho a la prórroga"

7/12/2017 - 13:48

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Carlos Suárez ha dicho este jueves que el Gobierno asturiano, de signo socialista, ya sabe que el acuerdo presupuestario con Podemos es "imposible" y que el Ejecutivo va "derecho a la prórroga".

Suárez se ha pronunciado en estos términos en su turno final en la comisión parlamentaria que ha analizado el proyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias de 2018 en materia de Sanidad, tras escuchar las duras críticas que lanzó Podemos al documento.

El PSOE gobierna en Asturias con 14 de 45 diputados en un fragmentado parlamento regional en el que el PP cuenta con 11 parlamentarios, Podemos con 9, IU con 5, Foro con 3 y Ciudadanos con 3. De esta forma, los socialistas están obligados a buscar apoyos si quieren sacar las cuentas adelante. Su prioridad, han venido insistiendo, es acordar con Podemos e IU.

Pero, según Carlos Suárez, está claro que eso no va a ser posible. "Dirán ustedes que si no hay acuerdo no es culpa suya, pero eso es mentira; serán ustedes los que han caminado hacia el barranco, porque saben ustedes que el acuerdo que buscan es imposible y no disponen de una alternativa", ha recriminado a los socialistas. "Los culpables serán ustedes y los que paguen serán los asturianos", ha rematado.

Mientras, desde el PSOE, ha tomado la palabra la diputada socialista Carmen Eva Pérez, ha defendido el proyecto porque el presupuesto que ha presentado el Gobierno es "coherente, social y progresista".

Así, ha vuelto a pedir a los grupos de la oposición que faciliten su aprobación y no priven a los asturianos de esos recursos. No obstante, ha querido dejar claro que el Gobierno asturiano "va a saber enfrentarse a los dos escenarios posibles que surjan".