El PSOE acusa al Gobierno de "incumplir la ley" al no hacer accesibles en plazo tres estaciones de Cercanías

7/12/2017 - 14:01

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia ha criticado que el Gobierno central incumpla la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social para que todos los entornos, productos, bienes y servicios sean accesibles, entre ellos el transporte.

MÁLAGA, 7 (EUROPA PRESS)

Según dicha ley, el 4 de diciembre de 2017 todas las estaciones debería ser accesibles "y eso no se han cumplido". Concretamente, en la provincia de Málaga hay al menos tres que aún no lo son, ha puntualizado Heredia, quien ha añadido que la de la Nogalera en Torremolinos no es "nada accesible", como tampoco lo son los apeaderos del Cercanías de Carvajal y el de Torreblanca, en Fuengirola.

La estación de La Nogalera, la estación central de Torremolinos, "se convierte cada día en un calvario para discapacitados y personas mayores, pero también para quienes llevan un carrito de bebé e incluso para los turistas cargados de maletas que utilizan el enlace con el aeropuerto o el AVE".

Así, ha lamentado que sea "la única completamente inaccesible de nuestra provincia, pese a la media de 6.200 pasajeros que registra a diario".

El diputado socialista ha señalado que después de seis años de Gobierno de Rajoy "y después de innumerables anuncios no hay fecha concreta para solucionar este problema". En este sentido, ha recordado que el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, anunció recientemente que las obras podrían comenzar en enero de 2018, "pero esta fecha será otra de las muchas falsedades del PP, puesto que no se han pedido los permisos ni las licencias de obras al día de hoy".

"Se ha dicho que el coste de la actuación será de tres millones de euros, el problema es que no se sabe cuándo se gastará", ha apostillado Heredia en un comunicado.

Por otro lado, se ha referido a los apeaderos del Cercanías de Carvajal y el de Torreblanca en Fuengirola, "que no son accesibles para todas las personas". Hace un año el pleno del Ayuntamiento de dicha localidad aprobó una moción para reclamar a Fomento que salvara los 119 escalones "que impiden a personas en sillas de rueda acceder al tren, pero también a personas mayores, a carritos de bebé o para un turista que venga del aeropuerto con una maleta". "Hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada", ha enfatizado.

Málaga se sitúa en cuarto lugar por número de viajeros entre los 12 núcleos que conforman la red de Cercanías de Renfe, por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia, a la que siguen la provincia malagueña y Bilbao. Esta rentabilidad económica, a juicio de Heredia, debe ir acompañada de inversiones, en general, y de mejora de la accesibilidad en particular.

Por todo ello, Heredia ha anunciado diversas iniciativas parlamentarias exigiendo al Gobierno que se comprometa a inversiones y plazos concretos para que entre 2018 y 2019 todas las estaciones de Cercanías de la provincia de Málaga sean plenamente accesibles.