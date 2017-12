Maíllo acusa a Durán de "mentir" sobre la campaña de Parlamento por 4D y avisa: "O lo aclara o le pediremos su dimisión"

7/12/2017 - 13:57

El coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha acusado este jueves al presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, de haber "mentido" en las explicaciones que ofreció por la contratación por parte de la institución de una campaña de conmemoración del 4 de diciembre a una empresa de Madrid en la que trabaja su sobrino, y le ha advertido de que o bien aclara todos los extremos de este asunto en la próxima reunión de la Mesa de la Cámara o la coalición de izquierdas pedirá su dimisión.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Maíllo ha insistido en que se ha producido un "claro caso de nepotismo" en esta contratación y ha lamentado que a pesar de que los grupos parlamentarios han sido "bastante prudentes" a la espera de explicaciones por parte de Durán, el presidente "no dice la verdad".

"Si un presidente de un Parlamento no dice la verdad miente, y si miente no puede seguir de presidente", ha abundado el líder andaluz de IU, quien ha señalado que han detectado que Durán "ha mentido" pues "ni dijo el precio exacto de la contratación y ocultó el precio total; ni fue claro para explicar cómo se firmó la memoria un día antes de la proyección del vídeo en las redes sociales". "Es imposible que la producción se hubiera hecho en un día para su difusión", apostilla.

Así las cosas, desde el grupo parlamentario de IULV-CA piden, por un lado, que el referido vídeo se retire pues "deja mucho que desear"; y por el otro exigen a Juan Pablo Durán que aclare todos estos extremos o "habrá que pedirle la dimisión". "O en la Mesa del próximo miércoles lo clara y rectifica, o le pediremos en esa Mesa que dimita", ha garantizado Maíllo.

Ha explicado que la diferencia de precio entre la cantidad de la que informó Durán y la que recoge el contrato que facilitó a los grupos el pasado martes varía en unos 3.000 euros; a la par que critica que si bien a la hora de firmar contrato menores la recomendación recoge que se presenten tres presupuestos, en este caso "no los ha habido".

"No dice la verdad, todo apunta a que el vídeo se hacía mientras no se había firmado el contrato", ha sostenido Maíllo, quien incide en que el presidente del Parlamento, el próximo miércoles, "o dice por qué no dijo todo lo que tenía que haber dicho o se tiene que ir".