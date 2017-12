Stop Impuesto Sucesiones lamenta que la Junta "esté en el 'pimpampum' político y juegue con el drama de las familias"

7/12/2017 - 15:42

La Asociación Stop Impuesto Sucesiones de Andalucía ha lamentado que la Junta de Andalucía "se centre en el 'pimpampum' político y siga jugando con el drama de las familias", en vez de insistir en la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Stop Impuesto Sucesiones de Andalucía, Juan Carlos Valverde, ha rechazado que no se quiera aplicar la retroactividad de la medida "cuando hasta a los delincuentes y terroristas se les aplica la retroactividad".

Valverde ha precisado que "no pedimos ampliar la retroactividad, sino que se paralicen los expedientes mientras que los jueces no se pronuncien", recordando que "los jueces, cuando piden en cada una de las vistas pruebas contrapericiales, sistemáticamente está dando la razón a las familias".

"Nuestro argumento es sencillo, que las comunidades autónomas puedan bonificarlo al 99 por ciento y acabar con el sufrimiento de las familias en el corto plazo, y posteriormente iremos al Gobierno central a pedir que se suprima", ha aseverado Valverde, quien ha criticado que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, "se limita a ceder la patata caliente al Gobierno y convierte el asunto en un 'pimpampum' político, y ello supone jugar con el drama de las familias".

Considera que "la supresión de este impuesto es una cuestión política, y se deben arbitrar los medios necesarios para que los discursos de los políticos se conviertan en realidad", ya que, ha lamentado que "no se hace casi nada y, por ejemplo, no se aplica la Ley de Plazos".

Ha recordado además que la asociación ha emprendido una ronda de conversaciones con los grupos políticos en el Parlamento andaluz, empezando por Podemos, "para obligar a presentar alguna iniciativa parlamentaria para promover esa protección a las familias".

Asimismo, ha precisado que se mantiene la idea de acometer acciones conjuntas las plataformas de Andalucía, Asturias y Aragón, "pero al llegar las fechas navideñas y paralizarse las administraciones, es difícil hacer un planteamiento serio".

Tras recordar que este impuesto "en Europa está denostado" y añadir que países como Francia "lo van a quitar", ha precisado que a la asociación "llegan más de 2.000 personas con procesos empezados y que piden consejo, pese a que ya esté judicializado, a las que se suman otras más de 1.000 en pleno proceso judicial".

La asociación reclama la supresión total del impuesto, de forma que "todo lo que no sea la eliminación total del impuesto, pasando por la bonificación, no nos conformará; no nos van a callar".