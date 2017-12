Registrados 9,7 grados bajo cero esta madrugada en Peñacerrada (Álava)

7/12/2017 - 16:12

La estación meteorológica de Pagoeta, ubicada en el municipio alavés de Peñacerrada, ha registrado este jueves una temperatura mínima de 9,7 grados centígrados bajo cero, la más baja de Euskadi, según datos de Euskalmet.

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

La segunda temperatura más baja este jueves se ha detectado en Abetxuko (Vitoria) con 3,5º C bajo cero, mientras en Paganos (Laguardia) se ha llegado a 0,1º C bajo cero. En Arrasate se han apuntado 1,8º C, en Miramón (San Sebastián) 4,5º C y en el barrio bilbaíno de Deusto 5,5º C.

Para este próximo viernes, Euskalmet señala que un frente que durante la madrugada fijará el viento del noroeste, cubrirá por completo los cielos y traerá precipitaciones. Las precipitaciones alcanzarán todo el territorio durante la primera mitad del día, mientras que a partir de la tarde se darán principalmente en la mitad norte.

Las temperaturas descenderán en la vertiente cantábrica y no experimentarán cambios apreciables por el sur, con la cota de nieve rondando los 800-1.000 metros por la tarde-noche. Las temperaturas máximas rondarán los 12 grados y las mínimas oscilarán entre los 2 y los 8 grados.