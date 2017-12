El Gobierno foral inicia el domingo la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos con música africana

7/12/2017 - 16:12

El Gobierno de Navarra comienza este domingo 10 de diciembre las actividades que ha programado para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos con un concierto del quinteto ugandés Aba Taano a las 19 horas en el Baluarte de Pamplona. Las localidades para el concierto están ya agotadas.

PAMPLONA, 7 (EUROPA PRESS)

Este quinteto, que ha revolucionado la música góspel, surge de un proyecto humanitario en Uganda, puesto en marcha por la ONG 'Música para salvar vidas'. Los cinco integrantes del grupo se han convertido en padrinos y madrinas de los niños que conviven en el orfanato de la ciudad de Kireka.

Por otro lado, están previstas dos actividades a lo largo de la semana que viene. Una de ellas trata sobre cuentos, juegos y canciones de Guinea Ecuatorial. Es gratuita y está recomendada para familias con niños de hasta nueve años y se ha organizado también en la sala Bulevar de Baluarte. Esta se lleva a cabo el martes 12 en euskera y el viernes 15 en castellano, con horario de inicio a las 17:30 horas. La inscripción se puede realizar a través del correo pazyconvivencia@navarra.es.

La sesión estará coordinada por Idoia Sánchez y dirigida por Estrella Ndong, nacida en Guinea Ecuatorial y quien enseñará cuentos y juegos que ella misma disfrutaba de pequeña. Habrá ocasión de conocer tanto las diferentes formas de ocio de este país africano como el idioma fang, ya que los cuentos y los juegos los relatarán además de en euskera y castellano, en este idioma.

La otra actividad organizada para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos es un taller de fotoperiodismo organizado en el marco de la exposición 'Destellos en la oscuridad', de Ricardo García, y que desde el pasado 27 de noviembre está abierta en Baluarte.

Este se celebra también en Baluarte el miércoles 13 de diciembre, de 17:00h a 20:00h, y está abierta la inscripción a través del correo pazyconvivencia@navarra.es.

El taller, impartido por el propio fotoperiodista Ricardo García, versará sobre el impacto de la guerra, la subsiguiente crisis de refugiados y la destrucción de ciudades en tres de los países que conformaron el triángulo del Califato de ISIS: Siria, Irak y Libia.

Nacido en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), el fotoperiodista Ricardo García ha cubierto numerosos conflictos para múltiples medios internacionales. Se formó como fotógrafo en la Universidad Politécnica de Cataluña y se dedica a este trabajo desde 1998. Ha publicado fotos en los medios de comunicación más relevantes de Estados Unidos como Life, Newsweek, The New Yorker, Time, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, The Boston Globe o Usa Today y en muchos de Europa como Le Monde, Liberation, Le Figaro, Paris Match, The Guardian, The Daily Telegraph o The Times y del Estado español como El País, El Mundo y La Vanguardia.

Por su parte, la exposición seguirá abierta al público hasta el próximo 20 de diciembre, inclusive. Está previsto que la semana próxima (de lunes a miércoles) sea visitada por cerca de 900 alumnos y alumnas de Educación Secundaria. El alumnado tendrá la ocasión de compartir un pequeño coloquio con el autor y conocer de cerca su trabajo.

DOCUMENTAL "MUROS"

Finalmente, esta semana cultural se completará con la proyección del documental 'Muros', en los cines Golem Baiona, del director Pablo Iraburu, el jueves 14 de diciembre a las 19.00 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo y ya están disponibles las invitaciones para acudir a esta proyección en las mismas taquillas de los cines Golem Baiona.