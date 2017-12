El psoe cree que rajoy da largas a la reforma de la constitución porque "no tiene un modelo claro"

7/12/2017

El PSOE cree que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, da largas a la reforma de la Constitución porque el Partido Popular "no tiene un modelo claro" de lo que quiere modificar.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en Servimedia, se mostró "convencido" de que la reforma de la Carta Magna es "inevitable" y opinó que ya se está consiguiendo establecer la "convicción" de que la reforma es "necesaria".

Por eso, sostuvo que "todo es cuestión" de ponerse "en marcha", pero agregó que eso no se produce porque el PP "no tiene clara esta cuestión" y Rajoy "no quiere ir más allá por las propias dificultades que puede encontrar" en su partido. Eso le llevó a pensar que al PP le produce "cierto vértigo la posibilidad de reformar algo tan importante como un pacto sin tener ninguna idea clara".

El dirigente socialista insistió en que el PP no tiene "ninguna idea de lo que hace falta" y, aunque podría entrar en algunos "elementos accesorios", "no tiene claro cuál es el modelo que plantearía".

Esto conecta, según Ábalos, con la política de "inmovilismo" que a su juicio practica el Partido Popular, si bien reconoció que "en las palabras de Rajoy, que parecen elusivas", no ve "en el fondo una oposición, sino simplemente" que "no quiere aparentar ir a remolque", sino que parezca que toma la iniciativa.

NO TOCAR TODO

En sus declaraciones a Servimedia, el secretario de Organización del PSOE indicó que no cree que deban abordarse en esta reforma todos los temas susceptibles de modificación, sino que hay que ponerse al principio de acuerdo en "qué queremos" abordar en la reforma.

"Hay que pensar en todo caso que puede ser la primera reforma con una cierta amplitud", porque hasta ahora sólo ha habido dos muy puntuales, pero "una cuestión es pensar que se tenga una ambición de reforma y otra pensar que es la última reforma". "La Constitución deberá seguir reformándose con el tiempo, y eso es muy importante", apuntó.

