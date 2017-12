La Guardia Civil de Teruel inicia la campaña navideña de seguridad para comerciantes y medio rural de la provincia

7/12/2017 - 16:17

La Guardia Civil de Teruel, dentro del Plan de Mejora de la Seguridad en el Comercio y medio rural, ha intensificado los servicios orientados a la seguridad en estos entornos y ha elaborado un tríptico con una serie de consejos de seguridad para comerciantes y fincas del medio rural, que será difundido en los próximos días entre los establecimientos comerciales de esta provincia.

TERUEL, 7 (EUROPA PRESS)

El objetivo principal es evitar que sean víctimas de robos o hurtos en sus instalaciones, así como disuadir a terceras personas a cometer estos hechos delictivos, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel en una nota de prensa.

Entre los consejos de seguridad difundidos, se recomienda evitar tener grandes cantidades de dinero en el establecimiento comercial, se indica que no hay que poner nunca en peligro la integridad física en caso de ser víctima de un robo y no informar a personas desconocidas sobre los sistemas de seguridad instalados en el establecimiento.

Igualmente, se insta a denunciar todos los hechos delictivos de los que sean objeto y a informar a la Guardia Civil, a través del 062 o del Cuartel más próximo, de la presencia de personas extrañas o vehículos sospechosos en las inmediaciones del establecimiento.

En cuanto al medio rural, se aconseja anotar números de serie de maquinaria o herramienta que posean, y en caso de que carezcan de él, hacer una marca que permita, en caso de sustracción, poder identificarlo. Para los propietarios de ganado, se recomienda tenerlo bien marcado.

Además, se indica que no hay que dejar las llaves puestas en los tractores o maquinaria estacionada; no dejar la cosecha amontonada para ser recogida posteriormente; no facilitar información sobre la propiedad a personas ajenas o desconocidas, y en caso de preguntas sospechosas de un desconocido, ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, que atiende directamente las 24 horas del día los 365 días del año a través del teléfono 062.