El comité de huelga mantiene el paro del día 13 en la justicia gallega tras el "brindis del sol" de la Xunta

7/12/2017 - 17:42

La Administración convoca otra reunión el martes y subraya su "claro compromiso" de subir el complemento autonómico de los funcionarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

El comité de huelga del sector de la justicia gallega --formado por SPJ USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.-- mantiene la segunda jornada de huelga convocada este mes el día 13 tras el "brindis al sol" de la Xunta, por no aportar un documento con propuestas para "avanzar" en la mejora de las condiciones laborales.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del comité de huelga han incidido en que en un encuentro mantenido este jueves con el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, la Administración "no movió ficha".

Al respecto, han criticado el documento presentado al comité de huelga "sólo recoge" las reivindicaciones que realizan las centrales sindicales, "sin cantidades ni plazos", que es lo que reclaman. "No hay ningún avance", han lamentado.

Por ello, el comité de huelga, han asegurado fuentes sindicales, ratifica la convocatoria de huelga del 13 de diciembre y advierte de que "si no cambia" la postura de la Administración continuarán con las movilizaciones.

"NINGUNA OFERTA"

Los sindicatos sostienen que "el conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, incumple el acuerdo parlamentario del 5 de diciembre, al no realizar ninguna oferta al comité de huelga y al no garantizar a los trabajadores de justicia las mejoras en sus condiciones laborales", indican en un comunicado conjunto.

Así, reprochan que este jueves la Consellería "se limitó a presentar un documento que carece contenido, compromiso y garantías" y que, "por tanto, es totalmente inaceptable para las organizaciones sindicales".

Para los sindicatos, "la Consellería, lejos de tender puentes para el diálogo entre las partes, los dinamita". "La falta de voluntad política para el diálogo es evidente: la Xunta puede pero no quiere", sostiene el comité de huelga.

"No hubo avance porque la Administración no trajo motivos para avanzar", han lamentado fuentes del comité de huelga, que han tachado de "decepcionante" el encuentro, al tiempo que insisten en que "no hay voluntad".

NUEVA REUNIÓN

Para el próximo martes, víspera de la nueva jornada de huelga en el sector de la justicia en Galicia, está convocada una nueva reunión del comité de huelga y la Dirección Xeral de Xustiza con la finalidad de "lograr un principio de acuerdo", han informado a Europa Press fuentes del Gobierno gallego.

Sobre el encuentro de este jueves, la Xunta ha explicado que los representantes de las organizaciones sindicales "opusieron diferentes consideraciones al texto de 'Bases de negociación de un acuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal al servicio de la Administración de justicia' y se negaron al inicio de las conversaciones en el día de hoy".

Con respecto a la reunión de este 7 de diciembre, la Administración gallega explica que la convocatoria se realizó "con la idea de acordar las bases de negociación que permitan desconvocar la huelga e iniciar el diálogo que siempre se tiene ofrecido".

Por ello, la Xunta recalca que de nuevo la Dirección Xeral "vuelve a convocar" al comité de huelga para el martes 12 de diciembre "con la finalidad de intentar lograr un principio de acuerdo".

"El documento trasladado como base de la negociación fue rechazado por los miembros del comité de huelga, pese a ser un claro compromiso de inicio de la negociación de los puntos reivindicativos trasladados a la Administración", subraya.

Con todo, la Xunta incide en que el documento presentado al comité de huelga "recoge un claro compromiso del Gobierno gallego", que está "dispuesto", recalca, "a incrementar el complemento autonómico de los funcionarios de Justicia, equiparándolo al promedio de otros territorios".

De esta manera, concreta la Administración autonómica, "si ya a día de hoy los funcionarios gallegos cobran más que los que están destinados en seis comunidades autónomas a través de la negociación que se niegan a iniciar se situarían aún más por encima de las percepciones de esos territorios".