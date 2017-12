La Asamblea aprueba la PNL que pide a la Comunidad interponer una querella para investigar los crímenes del Franquismo

7/12/2017 - 18:10

La iniciativa sale adelante con los votos de Podemos y PSOE mientras Cs se abstiene y el PP vota en contra

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Asamblea de Madrid ha pedido este jueves, pese al voto en contra de PP y la abstención de Ciudadanos, que la Comunidad de Madrid interponga una querella criminal para que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por parte de la dictadura Franquista.

Así, mediante una proposición no de ley tratada en el Pleno de la Cámara regional, los grupos parlamentarios han solicitado a la Comunidad que interponga una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Madrid a efectos de que por parte de estos se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por parte de la dictadura franquista y en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, que afectaron a los vecinos de la región, se determinen las circunstancias en qué fueron perpetrados, quiénes fueron sus responsables directos y mediatos y, en su caso, adopten las decisiones oportunas.

Asimismo, se pide dar traslado del presente acuerdo al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1, de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini de Cubría, a fin de que surta los efectos que procedan de la querella 4591/2010, denominada "N.N por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista".

Además, la Cámara regional pide al Ejecutivo de Cifuentes que estudie la posibilidad de firmar convenios con el tejido público universitario madrileño con el fin de facilitar la investigación, recogida de documentación y testimonios sobre la violación de Derechos Humanos en la región de la Comunidad de Madrid durante la Guerra Civil y el Franquismo.

ES UNA "ASIGNATURA PENDIENTE"

En el debate parlamentario han estado presentes miembros de asociaciones así como el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente. Esta es además una iniciativa que se ha debatido en otros parlamentos y consistorios.

Así, el diputado de Podemos ha comenzado su intervención señalando que está es una cuestión "de presente y futuro" y no de pasado y clave para hacer un "país más digno, más democrático, que garantice que no van a ocurrir las tropelías del pasado y que éstas no van a quedar impunes".

Para Padilla, la Comunidad tiene "una asignatura pendiente con la Memoria Democrática" y para argumentarlo se ha apoyado en que al empezar la Legislatura pidieron una declaración institucional que condenara el Golpe del 36 y el "PP no lo tuvo a bien"; en que la oposición instó a la Comunidad a que aprobase una ley autonómica de Memoria Histórica pero el Gobierno "no ha movido ni un ápice" y por último en que Podemos presentó una iniciativa para poner una placa en la Real Casa de Correos, antigua Dirección de Seguridad, en conmemoración a los que sufrieron "un sin fin de tropelías" allí que finalmente no salió.

En este punto, el parlamentario de Podemos ha afeado a la presidenta regional, Critina Cifuentes, que al visitar la exposición 'Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos' indicase que no había que olvidar puesto que a su parecer, aunque eso está bien, el problema es cuando solo se tiene "memoria para la violación de derechos humanos fuera" del país.

Además, Padilla ha indicado que es necesaria "la verdad, la justicia y la reparación". "Con esta propuesta nadie pierde, solo ganan quienes pelearon por traer la libertad, los derechos y la democracia a nuestro país", ha dicho, para a continuación pedir que de una vez por todas se garantice "la memoria, la dignidad y la reparación" a la víctimas del Franquismo.

"NO PASAR PÁGINA SIN HABERLA LEÍDO"

Por su parte, el diputado del PSOE Diego Cruz ha aseverado que ante esta cuestión "queda mucho por hacer, mucha verdad por conocer y muchas heridas por cerrar".

En este sentido, ha recordado que el secretario general de su partido, Pedro Sánchez, presentó hace pocos días una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, en el paredón de fusilamiento del cementerio de Paterna, que avanza en nuevas medidas de reparación, blinda las políticas públicas que se incluyen y recoge espacio de participación para las asociaciones.

Para los socialistas, es necesario "enfrentar con valor el pasado para superarlo de una vez". "No podemos pasar página sin haberla leído", ha trasladado de manera contundente. Y es que a su juicio la Memoria es "una tarea ineludible para lograr la mayoría de edad democrática" ya que no se puede, ni se debe, vivir en "una infancia atemorizada".

"Solo sobre las premisas de consenso y búsqueda real de la verdad se pueden dar los pasos necesarios para buscar un país más digno y más humano", ha concluido.

Desde Ciudadanos, el parlamentario Juan Trinidad ha señalado que solo difieren de la iniciativa del primer punto que pide una querella, porque para ellos se solicita una especie de 'juicio de la verdad', que pretende "reconstruir unos hechos sin intervención de ningún imputado". "Eso en nuestro derecho no se puede contemplar", ha dicho.

En este sentido, ha defendido que su grupo se abstiene por "el gran respeto" que les produce todas las personas que sufrieron y defendieron sus ideas durante la Dictadura, que defendieron la libertad y que lo único que querían es que España fuera hoy lo es que es, "un Estado democrático y derecho".

LEY DE AMNISTÍA

Por otra parte, el portavoz adjunto del PP Alfonso Serrano ha indicado que en 2002 el Congreso, con mayoría absoluta de los populares, condenó la dictadura franquista. "No vamos a estar cada vez que ustedes quieran bailándoles el agua cuando nuestro compromiso con la democracia y contra el franquismo es claro y evidente", les ha dicho a los diputados de Podemos.

En este sentido, ha indicado que no sabe donde estaban los diputados de Podemos entonces. "Sabemos que algunos estaban defendiendo delincuentes y culpando a la Policía de malos tratos, otros según hemos visto estaban quemando cajeros o haciendo grafitis", ha espetado.

A su parecer, la formación morada tiene "el único objetivo de mostrar diferencias entre españoles, de mantener heridas abiertas". En este sentido, ha recordado la imposibilidad de exigir responsabilidades penales de acuerdo con las leyes vigentes, entre los motivos ha destacado que dichas responsabilidades fueron exoneradas por la ley de amnistía vigentes.

"Lo que piden es que, a sabiendas de que tendrá nulo resultado, malgastemos recursos, personal y tiempo de esta Cámara y de la Justicia madrileña para seguir enfrentando a la gente. No cuenten con nosotros", ha dicho . Finalmente, ha indicado que ellos recuerdan la historia pero viven el presente y trabajan para que "los próximos 39 años sean tan fructíferos" como los pasados.

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y Podemos y pese a la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.