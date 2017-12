La voces de los más pequeños protagonizarán el concierto de Navidad en el Palacio Euskalduna

7/12/2017 - 18:24

Los integrantes del Coro Infantil de la Sociedad Coral de Bilbao, Kantika Korala de Leioa y Gaudeamus Korala de Gernika protagonizarán el próximo 16 de diciembre el concierto Gabonetako Soinuak, que, organizado por la Sociedad Coral de Bilbao y con la colaboración de la Diputación de Bizkaia y la Obra Social "la Caixa", se desarrollará en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína.

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

Esta es la octava edición de esta cita, dedicada y protagonizada por los niños, que comenzará con las voces de la Sociedad Coral de Bilbao que, acompañadas por la pianista Anus Cividian, entonarán Amani de A.Snyder, Hallelujah de L. Cohen, Clear Water de R. L. Hugh, Sing We All Noel de R. E. Schram, The Colors of Christmas de J. Rutter y Bidetik datoz de J. Elberdin.

A continuación, José Luis Ormazábal pasará la batuta a Basilio Astulez que, junto con Itziar Barredo al piano, Ander Lekue a la percusión y Kantika Korala, descubrirá obras que van desde Bring me Little water, Silvy versionada por M.Smiley, Spring, the sweet spring de E. Esenvalds, Benedictus de E. Podgaits, Identity de X. Sarasola, Feliz Navidad de J. Feliciano, Samba Lelê editada por E. Laschkevitz hasta Single Ladies de Beyoncé.

Tras ellos, Julia Foruria se pondrá al frente de Gaudeamus Korala para interpretar composiciones navideñas como El Tamborilero y Carol of the bells armonizadas por J. Elberdin, una versión de M. Warren y M. O. Jackson del Hallelujah de Handel, melodías tradicionales como la nana Suo-gân de A. Werin arreglada por R. E. Scharam y Neguaren Baita de I. Gonzalez y U. Sorazu.

Gaudeamus compartirá escenario con el pianista Jon Artetxe, el trompetista Xabier Gabiola y las percusionistas Irati Zabala y Nerea Quincoces. Finalmente, las tres formaciones se unirán para entonar Cantemos a María, arreglada por Juan Tony Guzmán.

Según los organizadores, el programa realizará un recorrido "en espacio y tiempo muy diverso" y transmitirá "el calor inconfundible de la Navidad" a los más de 2.000 asistentes que se prevén en el auditorio del Palacio Euskalduna.

Las entradas ya están disponibles en taquilla y a través de la página web del palacio Euskalduna con precios que oscilan entre los cinco y los 15 euros.