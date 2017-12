La Asamblea rechaza el pacto de accesibilidad universal de Ciudadanos

7/12/2017 - 18:54

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario de Ciudadanos sobre la creación de un Pacto por la Accesibilidad Universal en la región, con 43 votos a favor, 48 votos en contra y 35 abstenciones.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Ciudadanos instaba en el Pleno de este jueves mediante la PNL a impulsar la accesibilidad universal para personas con diversidad funcional/ discapacidad desde un pacto por la Accesibilidad Universal en la Comunidad.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda de modificación a la PNL aceptada por Ciudadanos, para poner en marcha una mesa de diálogo junto con las organizaciones de la Discapacidad integradas en CERMI, la Federación de municipios de Madrid y el Colegio Profesional de Administradores de Fincas.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Podemos presentó una enmienda transaccional que no ha sido aceptada por la formación naranja.

La formación morada pedía impulsar la elaboración de un informe sobre el estado de accesibilidad Universal en la Comunidad de Madrid, que deberá estar finalizado en un plazo de 10 meses.

Asimismo, el informe que proponía Podemos debería incluir el estudio del grado del cumplimiento de utilización y acceso de los espacios públicos urbanizados y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2017; acceso de los medios de transporte respecto de infraestructuras y material de transportes y el estudio de los dispositivos y servicios de atención al ciudadano.

El diputado de la formación naranja Tomás Marcos ha criticado que el 4 de diciembre fue el plazo para que la Comunidad cumpliera la Ley en materia de accesibilidad y, sin embargo, ha sostenido que las personas con discapacidad continúan conviviendo rodadas de "pseudoacceibilidad, pseudolibertad, pseudo igualdad".

"DERECHOS IGNORADOS"

"Sus derechos son ignorados continuamente y su participación ha sido totalmente olvidada. Viven la segregación diaria: tú no puedes subir, tú no puedes viajar, tú no nos importas", ha lamentado.

Asimismo, el parlamentario de Ciudadanos ha señalado que en las máquinas de billetes de metro hay pantallas táctiles sin voz para guiar la compra o que hay estaciones "laberínticas" en el suburbano que, a su juicio, obligan a salir en estaciones que no quieren".

También, Marcos ha incidido en que "aún hay parques infantiles no adptados a niños con diversidad funcional o adaptado a sus padres".

Por su parte, el parlamentario de la formación morada Alberto Oliver ha sostenido que desde hace tres días el Gobierno está incumpliendo la Ley en materia de accesibilidad.

Asimismo, Oliver ha señalado que se ha enmendado esta proposición pidiendo la creación de partidas presupuestarias específicas en cada una de las consejerías, ya que les parece "importantísimo que se evalúe el desempeño de cada una de las mismas".

"No habrá igualdad mientras no tengamos las mismas oportunidades", ha apuntado al mismo tiempo que ha expuesto que los presupuestos de la Comunidad para 2018 destinan poco presupuesto en esta materia.

En materia de educación, las reformas y mejoras que se han hecho de destinar 13 millones de euros para toda le región en cualquier ámbito educativo" es "una vergüenza".

Por último, el parlamentario de Podemos ha instado al Gobierno regional ha mirar sus enmiendas presentadas a los presupuestos, las cuales aportan un 154 por ciento más del presupuesto en accesibilidad.

Por su parte, la diputada socialista Mónica Silvana ha determinado que a la PNL de la formación naranja le falta concreción, y que no quieren hacer un pacto para "incumplir la ley de accesibilidad universal", ya que, a su juicio "no está consensuada con las principales entidades de la discapacidad".

"Con plena inclusión hemos hablado también y no han dado el visto bueno a esta iniciativa. No insulte con una PNL para pedirnos que incumplamos la ley, un pacto para incumplir, es una cuestión que no está para llegar a pactar", ha añadido.

Asimismo, los socialistas han pedido a Ciudadanos que "dejen de ser la marca blanca del PP", o "la marca dura" para "obligarles" a firmar un pacto donde solo tiene que haber un cumplimiento de la ley".

Por último, el parlamentario popular Luis Fernández Quejo ha asegurado que la Comunidad se encuentra por delante en materia de accesibilidad y se ha preguntado cómo Podemos puede ir a "darles lecciones". Me da la sensación de que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio", ha criticado.

A su juicio, el Ayuntamiento de Madrid "no ha hecho ni una obra significativa en materia de accesibilidad, ni en supresión de barreras".

"Tienen que predicar con el ejemplo pero no lo pueden hacer, porque la Comunidad les da mil vueltas en un tema como éste, Hay que ver como estaba la región antes y cómo está ahora. Por eso no la vamos a apoyar", ha concluido.