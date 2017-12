Podemos ve "difícil" dar apoyo presupuestario ante "una crisis evidente" de modelo territorial

7/12/2017 - 20:59

"Hagan el control más riguroso y exhaustivo que quieran hacer, pero apruébenlo", pide Lastra

OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El diputado de Podemos Asturies en la Junta General Héctor Piernavieja ha afirmado este jueves que su formación ve "difícil" apoyar los presupuestos presentados por el Gobierno asturiano para 2018, debido a una "crisis evidente" del modelo territorial y productivo. No obstante, ha afirmado que "queda tiempo para seguir hablando y llegar a un acuerdo".

Durante el turno de fijación de posiciones en la Comisión que alberga las comparecencias relativas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2018, Piernavieja ha afirmado que el PSOE "arrastra" esta crisis "durante el último lustro".

Este jueves era el turno de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, dirigida por Fernando Lastra. El PSOE gobierna en Asturias con 14 de 45 diputados en un fragmentado parlamento regional en el que el PP cuenta con 11 parlamentarios, Podemos con 9, IU con 5, Foro con 3 y Ciudadanos con 3. De esta forma, los socialistas están obligados a buscar apoyos si quieren sacar las cuentas adelante. Su prioridad, han venido insistiendo, es acordar con Podemos e IU.

Frente a la posición reticente de Podemos, el parlamentario de IU Ovidio Zapico ha avanzado que, si bien no va a adelantar la posición definitiva de la coalición, no ven "obstáculos reseñables" en Infraestructuras para respaldar las cuentas. "No será ella la que determine nuestra posición si fuese una abstención y no un voto afirmativo", ha asegurado.

En el lado opuesto se ha situado la diputada del PP Carmen García, quien ha recriminado a Lastra que Infraestructuras es el departamento que acumula "la mayor deuda del Sector Público de la historia". El presupuesto, ha lamentado, se dirige más a pagar las deudas del "despilfarro" que a promover una "inversión real".

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha mostrado su "decepción" por que el presupuesto en Infraestructuras crezca únicamente un 0,65 por ciento y porque la inversión crezca un 2 por ciento "lastrada por la deuda". "Hay claroscuros importantes que podrían haberse mejorado", ha señalado frente a unas cuentas que "no ilusionan" es "poco inversor" y no va a sacar a Asturias de la situación actual.

Desde Foro la diputada Carmen Fernández lamentado que los presupuestos de esta Consejería sean "cada vez más insuficientes" para las actuaciones que a su juicio son necesarias. El Gobierno, ha criticado, ha sido "irresponsable", permitiendo el "abandono" de carreteras y puertos. "Los recursos que destinan no son suficientes", ha insistido, para después criticar que el Gobierno prometa "con buenas palabras" lo que después "no recoge en el presupuesto".

Finalmente desde el PSOE Marcelino Torre ha recordado el "marcado blindaje" del presupuesto autonómico del Estado del Bienestar. Concretando en el departamento de Infraestructuras, ha subrayado que este busca una Asturias "más vertebrada territorialmente" y más sostenible medioambientalmente. Torre se ha dirigido además a la oposición para recordar que los Presupuestos "no son del gobierno" sino "para los asturianos". "Asturias no puede perder ni un euro para combatir la crisis, los asturianos nos piden un esfuerzo de diálogo y tenemos que volcarnos en ello para lograr que haya servicios públicos de calidad". "No hay mejor defensa que un presupuesto para ello", ha señalado.

"HAGAN EL CONTROL MÁS RIGUROSO, PERO APRUEBEN EL PRESUPUESTO", PIDE LASTRA

Al término de la fijación de posiciones, el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ha pedido a la oposición que "hagan honor a la orientación y el control a la acción del Gobierno" y apruebe las cuentas.

"Apruébenlo porque a Asturias le vendrá bien, hagan el control más riguroso y exhaustivo que quieran hacer, pero apruébenlo", les ha emplazado.