Collboni avisa de que Colau puede dar "un giro a la derecha" si requiere apoyo del grupo Demòcrata

8/12/2017 - 10:31

Opina que la ruptura de BComú con el PSC en Barcelona perjudica a los 'comuns' de cara al 21-D

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha advertido de que las políticas del Gobierno de Ada Colau pueden dar "un giro a la derecha" si requieren el apoyo del grupo Demòcrata tras la ruptura de su pacto con el PSC, como en sus Presupuestos, en los que el grupo que lidera el exalcalde Xavier Trias se abstuvo para iniciar su tramitación.

En una entrevista de Europa Press, Collboni ha criticado que, tras romper con el PSC, "quien se ha convertido en el árbitro de la política municipal" ha sido Trias, y ha avisado de que, si Colau cerrara el Presupuesto con él, aunque lo revistiera de una pátina social, decepcionaría a mucha gente y sería la culminación de un gran error.

El exteniente de alcalde ha sostenido que Colau ha hecho un curioso viaje, desde "prácticamente ser una antisistema" a gobernar en solitario, después con los socialistas, y después pactar con Trias y la derecha independentista, según él, algo que achaca a una falta de modelo y de proyecto de la alcaldesa.

Lamenta que BComú rompiera el pacto con el PSC pese a que "funcionaba bien, por un tema con el que los independentistas habían estado machacando durante dos meses", el apoyo de los socialistas al el artículo 155 de la Constitución, asunto en el que se centraron en varios plenos pero no en el posterior a la ruptura, lo que demuestra que lo que interesaba a los grupos independentistas era acabar con el acuerdo de gobierno, según él.

Preguntado por el compromiso de grupo Demòcrata y ERC de no hacer caer el ejecutivo de Colau ahora que gobierna en solitario, ha dicho que no lo ve porque en el pleno se tuvieron que retirar varios puntos por falta de apoyos, y ha tachado de increíble que Colau rompiera el pacto sin tener pensada una alternativa: "Cada día que pasa llego a la conclusión de que la improvisación puede llegar a este extremo".

Sobre ERC, ha dicho que comparte posiciones en asuntos en la ciudad, aunque considera que su líder en el Ayuntamiento, Alfred Bosch, debería dimitir de su cargo de vicepresidente en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside Colau aunque los socialistas son mayoritarios: "Parece que ser vicepresidente del AMB pesa mucho más que la coherencia política".

ELECCIONES DEL 21-D

Ha sostenido que la ruptura de BComú con el PSC en Barcelona perjudica a los 'comuns' de cara a las elecciones del 21 de diciembre, porque "el electorado de la izquierda no independentista no ha entendido por qué se ha roto este pacto", mientras que podría beneficiar al PSC, aunque no hubiera optado por romperlo porque Barcelona debe estar por encima de la coyuntura electoral.

Sobre eventuales pactos entre el PSC y los 'comuns' en el Parlament, ha dicho que los 'comuns' son los aliados naturales de los socialistas, porque forman parte de un espacio plural no independentista, y ha añadido: "En el momento en que Colau rompe un gobierno con esta formulación y abraza postulados independentistas, traiciona este espacio político".

Collboni ha descartado que se pueda rehacer el pacto de PSC y BComú en los términos en los que estaba planteado después del 21 de diciembre: "Lo que no haremos es supeditar la estrategia de acuerdos en Barcelona en función de lo que pasa en Catalunya", ha garantizado.

CULTURA Y SIJENA

Preguntado por si teme que medidas impulsadas por el PSC no lleguen a ejecutarse tras la ruptura del pacto de gobierno, ha dicho que todo "está atado", como proyectos del ámbito cultural que han permitido recuperar patrimonio y acercar la cultura a los distritos, entre otros.

Considera que el Gobierno central se ha extralimitado al ordenar la devolución de obras de Sijena aprovechando la aplicación del artículo 155, ya que apostaba por agotar todas las vías legales contra su devolución: "El 155 debe servir para convocar elecciones y que hable la ciudadanía, no para entrar en temas de gestión".