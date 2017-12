PSOE-A reprocha a PP-A su "cuestionamento de la democracia andaluza", convencido de que lo volverá a pagar en las urnas

8/12/2017 - 11:20

El PSOE-A ha reprochado al PP-A su "cuestionamiento de la democracia" en Andalucía por el hecho de que no se haya producido la alternancia en el Gobierno autonómico y está convencido de que los populares volverán a pagar en las urnas su "falta de compromiso" con esta comunidad.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha manifestado que el PP-A vive una "gran tragedia griega" en Andalucía que tiene que ver con su falta de compromiso con esta tierra. "No ve nunca nada bueno en Andalucía y no aporta nada bueno a esta tierra, lo que le lleva, elecciones tras elecciones, a no conseguir el Gobierno autonómico", ha apuntado el portavoz socialista, convencido de que en los próximos comicios autonómicos ocurrirá lo mismo.

Ha denunciado el "cuestionamiento" de la democracia en Andalucía que está haciendo el PP-A e incluso la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, por el hecho de que no se haya producido una alternancia en el Gobierno andaluz. Para Jiménez, quizás uno de los problemas del PP-A para llegar a gobernar en esta tierra radique en que sus líderes consideren que el "franquismo fue un periodo de letargo", en referencia a las palabras de Moreno con motivo del 4D relativas a que hace "40 años despertamos de un letargo que había durado demasiado tiempo".

Para Mario Jiménez, el único problema del PP-A es que es "incapaz de identificarse con la realidad de Andalucía, reconocer su realidad, lo mucho bueno que hay y lo malo que queda por cambiar". "Debería proponer alguna vez algo bueno para Andalucía, por encima de los intereses de su partido", ha señalado Jiménez.

El portavoz socialista también se ha referido a Podemos como una formación que sigue viviendo "una etapa de adolescencia política en la que no es capaz de comprometerse con nada y tiene visiones distintas de las cosas, dependiendo del día y del sitio en el que está".

Asimismo, ha considerado que esa nueva política que Podemos decía representar ha "envejecido en Andalucía en tres años y medio, aproximadamente, 50 ó 60 años". "La política de Podemos se ha convertido en una política vieja", según Jiménez, para quien esa formación vive una "vejez prematura porque no ha encontrado su sitio y tampoco ha sido capaz de poner encima de la mesa una sola propuesta que tenga que ver con los intereses generales de los ciudadanos en esta tierra".

Ha expresado que ojalá ahora, ante los grandes debate que se avecinan, Podemos e IULV-CA, como parte de la izquierda política que históricamente estuvo en la defensa de Andalucía el 4D y el 28F, vuelvan a encontrar su sitio en esta tierra y "no se dejen arrastrar ni por el populismo ni por los intereses contrarios a esta comunidad que están defendiendo sus formaciones políticas a nivel nacional, como se ha puesto de manifiesto con el tema catalán".