PSOE está "predispuesto a apoyar el presupuesto", aunque de momento no tienen "nada" por parte del gobierno local

8/12/2017 - 11:28

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Fran González, ha afirmado que su grupo está "predispuesto a apoyar el presupuesto municipal" para el ejercicio 2018, aunque para ello, pondrán "unos ejes concretos encima de la mesa". No obstante, ha señalado que hasta el momento no tienen "nada" del presupuestos por parte del equipo de gobierno, "ni las líneas generales en las que se sustentan".

CÁDIZ, 8 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha recordado que "desde el mes de mayo" el PSOE "lleva pidiendo sentarse" para tratar los presupuestos. En este sentido, ha afirmado que los socialistas "tienen claro los ejes concretos que va a poner sobre la mesa", los cuales espera que "ya estén evidenciado por el equipo de gobierno". En este sentido, ha apuntado que "si no lo están, vamos a pedirles que los asuman".

"La predisposición está, pero serán ellos los que tengan que mover ficha", ha manifestado el portavoz socialista, que ha añadido que "hasta el momento no tenemos nada del presupuesto".

En este sentido, González ha recordado que "con el presupuesto de 2017 se nos dijo que iba a haberlos, que estaban en el horno, que nos iban a convocar, y la realidad es que nunca hubo nada". "Esperemos que esta vez sea cierto, entrar en 2018 con el presupuesto de 2016 es un poco indicativo de que aquel que no sabe dónde va, cualquier camino le vale", ha añadido.

En cuanto a la liquidación del presupuesto de 2016 --primero de año completo del actual equipo de gobierno--, Fran González ha afirmado que "nos situamos en algo que desgraciadamente ya se advirtió por parte del PSOE, que la estructura de ese presupuesto, sobre todo en el capítulo de ingresos, era ficticia".

"Eso no solo se demostró cuando no se vendió el módulo hotelero del Estadio, que eran 9,8 millones, sino cuando se había condicionado también una serie de ingresos a unas transferencia y subvenciones de otras administraciones", ha recordado González, que ha añadido que "ahora, con la liquidación eso se evidencia, pero también que ha habido una parte importante que no se ha llegado a ejecutar".

En este sentido, el portavoz del PSOE ha indicado que "entre como se había presupuestado el capítulo de ingresos y como se ha gastado, ha habido más de 20 millones de euros que no se han ejecutado, o porque no se ha ingresado o porque no se han ejecutado".

"Hay partidas que el equipo de gobierno pintó que no se han gastado ni un céntimo, como en rehabilitación, lo que evidencia es una parálisis porque no hay una propuesta clara", ha señalado González, que ha añadido que "están más en una polémica que verdaderamente en proyectos de gestión, y se puede observar en los asuntos que llevan a las juntas de gobierno local o lo que llevan en los plenos sobre gestión".