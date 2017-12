Presupuesto. el psoe cree que el gobierno no tiene "problema" con los pge sino que "no sabemos para qué gobierna"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, puso en cuestión el Ejecutivo que encabeza el presidente Mariano Rajoy porque cree que "sigue preso del síndrome del gobierno en funciones" y se ha convertido en un Gobierno que no se sabe qué programa tiene ni para qué gobierna.

Así lo trasladó Ábalos en una entrevista con Servimedia en la que afirmó que el "problema" de este Gobierno no es sacar adelante el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, porque "todo parece indicar que lo pueden volver a sacar con los mismo aliados" y, además, "siempre" cabe la posibilidad de prorrogar.

El dirigente socialista aprovechó para denunciar la nula actividad del Ejecutivo y acusar a Ciudadanos del respaldo que le ofreció para la investidura de Rajoy. Ciudadanos, dijo, parece que "no tiene nada que ver con este Gobierno", pero tiene un pacto que ha quedado "absolutamente en nada".

Así, Ábalos remarcó que en el Congreso se observa como el Partido Popular no consigue sacar ninguna iniciativa propia más allá de las que consigue consensuar con el resto porque las suyas propias "las pierde sistemáticamente". Se trata, señalól, de un Gobierno que está siendo "contestado y vapuleado por la oposición, que no hace sino vetar todas las iniciativas en las que queda en minoría". "Es como el perro del hortelano, que ni come ni deja de comer", agregó en una entrevista con Servimedia.

Por ello, denunció los vetos que "sistemáticamente" y "acompañado" siempre con Ciudadanos aplica el PP al resto de formaciones. Se trata, ahondó, de un "gobierno de mera gestión".

08-DIC-17

