La Junta lamenta la última decisión del TS sobre el Algarrobico y acudirá de manera "inmediata" a la vía civil

8/12/2017 - 15:04

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha lamentado, en nombre del Gobierno andaluz, el reciente fallo del Tribunal Supremo (TS) en relación "a la manera como debemos ejercer el derecho de retracto" sobre el hotel del Algarrobico, ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en Carboneras (Almería), si bien ha confirmado este viernes que la Junta iniciará "de manera inmediata" la vía civil, que es "la que abre" el alto tribunal con su resolución.

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

En concreto, y en declaraciones a los periodistas en Villanueva de los Castillejos (Huelva), el consejero se ha referido a la decisión de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del TS de rechazar el recurso del Gobierno andaluz contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en 2015, denegaron su petición de ocupación de la finca El Algarrobico sin previa inscripción registral, ya que la Administración autonómica consideraba que podía realizarse en ejecución de la sentencia del mismo TSJA que avaló la adquisición de la finca mediante el derecho de retracto sobre los terrenos dado el "notorio interés medioambiental" de la zona.

De esta manera, según establece la resolución del TS, dictada el pasado 4 de diciembre y consultada por Europa Press, la Junta de Andalucía deberá acudir a la vía civil contra las mercantiles Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas en el paraje de El Algarrobico, en las que se levanta el polémico hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

El consejero ha indicado que la Junta "obviamente" respeta el fallo del TS, pero lo lamenta, porque entiende que "ralentizará lo que es inevitable, que es el derribo del hotel", según ha apuntado Fiscal, que ha pedido "que nadie tenga la más mínima duda de que vamos a seguir haciendo lo que esté en nuestra mano para que lo que es irreversible, que es la retirada de Cabo de Gata del hotel, se haga de la manera más rápida posible".

José Fiscal ha anunciado además que la Junta va a "convocar de manera inmediata la Comisión Mixta con el Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo de estos trabajos para analizar el fallo en profundidad", y en todo caso "vamos a iniciar la vía civil, que es la que nos indica el Supremo, de manera inmediata para que no se pierda ni un solo minuto en la nueva vía" que "no tenemos más remedio que seguir", según ha abundado el consejero, no sin apostillar que "creemos que había una vía mucho más rápida, que creo que es la que esperaban todos los andaluces".