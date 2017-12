Manifestaciones en varios países árabes contra la decisión de Trump sobre Jerusalén

El Cairo, 8 dic (EFE).- Miles de personas se manifestaron hoy en varios países árabes tras la oración del viernes para mostrar su rechazo a la decisión de este miércoles del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como la capital de Israel y de trasladar la embajada de EEUU a esta ciudad.

En Egipto, Jordania, Irak, Baréin, Sudán o Túnez se organizaron marchas y concentraciones en las que repitieron eslóganes de rechazo al anuncio de Trump y se veían carteles en los que se pedía a los gobernantes árabes responder de manera firme a la política de EEUU.

"Con el espíritu y la sangre, no dejaremos que Jerusalén se vaya", "Jerusalén es árabe y seguirá siendo la capital eterna de Palestina y no de Israel", "Jerusalén para nosotros, no para los ocupantes" o "no a la judaización de Jerusalén", fueron algunos de los lemas que se escucharon en las distintas capitales árabes.

Los manifestantes pidieron también el corte de las relaciones diplomáticas con EEUU y el boicot de los productos estadounidenses.

En Egipto y en Jordania, los únicos países que tienen firmado un tratado de paz con Israel, los participante llamaron a la paralización de los acuerdos.

En El Cairo, cientos de personas protestaron dentro y fuera de la mezquita de Al Azhar, la más emblemática del país y situada en el centro histórico de la ciudad, tras la finalización de la oración del mediodía.

En Jartum, los congregados pidieron que se expulsara al encargado de negocios estadounidense en Sudán.

Miles de personas se manifestaron también en diversas ciudades de Túnez para protestar contra la decisión del presidente de Estados Unidos.

Desde primera hora de la mañana, e impulsados por los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, grupos de manifestantes se han concentrado en localidades como Sidi Bouzid, Gafsa, Kébili, Sfax y Kairouan, cuarta ciudad santa del islam.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió el miércoles reconocer Jerusalén como la capital de Israel y trasladar allí desde Tel Aviv la embajada estadounidense, una medida que ha sido rechazada por los países de mayoría árabe y musulmana y buena parte de la comunidad internacional.