Albiol responde a Iceta que se preocupe por los parados y no por indultar a políticos

8/12/2017 - 15:45

Afirma que no le asustan los independentistas porque está acostumbrado a sus "barbaridades"

LLEIDA, 8 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP a presidir la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha respondido este viernes al candidato socialista, Miquel Iceta, que se ha mostrado favorable a posibles indultos si hay condenas por el proceso soberanista, pidiéndole que se preocupe más por los parados que por indultos.

"Le quiero decir a Miquel Iceta que menos preocuparse por indultos y más por los 470.000 catalanes que están en paro", ha afirmado en un mitin del PP en Lleida, el primero de la campaña electoral de Mariano Rajoy, para apoyar a la candidata por esta provincia, Marisa Xandri.

Albiol, que ha recibido felicitaciones de Rajoy y Xandri por su 50 cumpleaños, ha dicho que los indultos no están en la agenda del PP.

"No me asusta ni me preocupan los independentistas porque estamos acostumbrados a barbaridades de cualquier tipo, pero sí escuchar cómo el candidato socialista decía que estaba dispuesto a estudiar un posible indulto", ha insistido.

En su intervención ha insistido en que el proceso soberanista ha fracturado la sociedad catalana y en que lo que ha separado el proceso tiene que unirlo "la concordia".

"La primera obligación que tenemos los catalanes antes de exigir a Madrid y fuera de Catalunya mejoras es ser capaces de demostrar que podemos ir todos a una; ser capaces de demostrar que somos capaces de defender un modelo de sociedad basado en la convivencia y el bienestar", ha agregado.

Por su parte, Marisa Xandri le ha agradecido a Rajoy que convocara las elecciones sin que le temblara el pulso --ha dicho literalmente-- y ha asegurado que quienes decían "amar Catalunya la han partido en dos".