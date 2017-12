Miles de árabes se manifiestan en favor de un Jerusalén palestino

El Cairo, 8 dic (EFE).- Miles de personas se manifestaron hoy en un gran número de países árabes tras la oración del viernes para mostrar su rechazo a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como la capital de Israel y de trasladar la embajada de EEUU a esta ciudad.

En Egipto, Jordania, Irak, Siria, Yemen, Líbano, Baréin, Sudán o Túnez se organizaron marchas y concentraciones en las que repitieron eslóganes de rechazo al anuncio de Trump y se veían carteles en los que se pedía a los gobernantes árabes responder de manera firme a la política de EEUU.

"Con el espíritu y la sangre, no dejaremos que Jerusalén se vaya", "Jerusalén es árabe y seguirá siendo la capital eterna de Palestina y no de Israel", "Jerusalén para nosotros, no para los ocupantes" o "no a la judaización de Jerusalén", fueron algunos de los lemas coreados en las distintas capitales árabes.

Los manifestantes pidieron también el corte de las relaciones diplomáticas con EEUU y el boicot de los productos estadounidenses.

En Egipto y en Jordania, los únicos países que tienen firmado un tratado de paz con Israel, los participantes pidieron la paralización de los acuerdos.

En El Cairo, cientos de personas protestaron dentro y fuera de la mezquita de Al Azhar, la más emblemática del país y situada en el centro histórico de la ciudad, tras la finalización de la oración del mediodía.

En Jartum, los congregados pidieron que se expulsara al encargado de negocios estadounidense en Sudán.

Miles de personas salieron en Siria en distintas zonas bajo control opositor.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los manifestantes salieron a las calles de Idleb, Maarat al Nuaman, Ariha, Killi y Atme, en la provincia septentrional de Idleb, así como de Azaz, Marea y Dara Aza, en la vecina Alepo, además de la región de Guta Oriental, el principal bastión rebelde de las afueras damascenas, y en las provincias de Hama y Homs.

En Líbano, palestinos y libaneses protestaron en Beirut y en la ciudad meridional de Sidón, así como en el campamento de refugiados palestinos de Ain el Helu, localizado a las afueras de esta ciudad.

En el cercano campamento de refugiados de Mieh Mieh, varios manifestantes armados desfilaron coreando "Jerusalén es nuestro y lo recuperaremos".

Las regiones septentrionales de Trípoli y Akkar, así como en el valle oriental de la Bekaa, también registraron manifestaciones de solidaridad con la causa palestina.

En el centro de Saná, miles de personas convocadas por el movimiento rebelde chií yemení de los hutíes, tomaron parte en otra manifestación de rechazo a la medida de Trump.

Los manifestantes, algunos de los cuales portaban fusiles kalashnikov, corearon frases como "Israel es un cáncer y Estados Unidos, el mayor satán" o "muerte a Norteamérica y muerte a Israel".

El presidente del Comité Revolucionario de los hutíes, Mohamed Ali al Hutí, pidió en un discurso ante los presentes que se permitiera el reclutamiento de voluntarios en el Yemen y en todos los países árabes para "liberar Jerusalén".

Desde primera hora de la mañana, e impulsados por los partidos políticos tunecinos y organizaciones de la sociedad civil, grupos de manifestantes se concentraron en Túnez y en localidades como Sidi Bouzid, Gafsa, Kébili, Sfax y Kairouan, cuarta ciudad santa del islam.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió el miércoles reconocer Jerusalén como la capital de Israel y trasladar allí desde Tel Aviv la embajada estadounidense, una medida que ha sido rechazada por los países de mayoría árabe y musulmana y buena parte de la comunidad internacional.