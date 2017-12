Bernabé defiende que el problema del Mar Menor no es de salud pública y destaca últimas campañas de dorada, "de récords"

9/12/2017 - 9:59

Asegura que "a efectos de la vida biológica, el Mar Menor está sano"

MURCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, defiende que las aguas del Mar Menor "son aptas para el baño y que no hay problema de contaminación", lo que hay "es un exceso de nitratos --abonos agrícolas--, favoreciendo a su llegada al mar que las microalgas florezcan dando el tono verdoso al agua", que "no nos es de grato, pero que no tiene ningún problema para la salud pública".

Es más, ha enfatizado, "los pescadores aseguran que las últimas campañas de dorada, lubina y langostino están siendo de las más espectaculares en cuanto a capturas; de récords", con lo que "a efectos de la vida biológica, el Mar Menor está sano".

Así lo señalan todos los análisis, ha enfatizado en una entrevista concedida a Europa Press, añadiendo que el Gobierno de España está colaborando con el Ejecutivo regional, que es quien tiene las competencias en materia de Medio Ambiente, "a fin de dar soluciones al problema de turbidez" de la laguna salada.

En primer término, ha explicado, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) está motorizando "con carácter permanente" el estado del Mar Menor para analizar la calidad de las aguas, los niveles de nitrato y transparencia; datos que se pasan al Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor para que saque conclusiones.

En segundo lugar, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está trabajando "de forma activa" para impedir el paso de nitratos procedentes del Campo de Cartagena hacia el Mar Menor "y en breve, se van a iniciar la ejecución de los sondeos perimetrales al objeto de captar las aguas subterráneas del acuífero del Campo de Cartagena que acceden a la laguna".

A lo que se suma la integración en el Comité de Expertos de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, propuestos por la Delegación, ya que, a juicio de Bernabé, "deberían estar desde el principio", pues "se adolecía de expertos en lo que son las dinámicas marinas o movimientos de mar".

De tal forma, ha indicando en declaraciones a Europa Press, recientemente se ha incorporado personal de la Demarcación de Costas del Estado y expertos externos especializados en estos fenómenos para que aporten su versión" dentro del Comité.

Por último, Francisco Bernabé ha mencionado una aportación económica "fundamental" para las actuaciones del Mar Menor, a través de los fondos de la Inversión Territorial Integrada (ITI), con 45 millones de euros provenientes del Ministerio de Hacienda, para subvencionar las acciones que se decidan acometer.

"Estas son las cuatro grandes vías que la Administración del Estado está poniendo a disposición de la Región de Murcia para ayudar al saneamiento del Mar Menor, entendido como transparencia, nitidez y turbulencia de las aguas", ha concluido.