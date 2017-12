La educadora María del Carmen Sánchez-Moreno invita a niños a descubrir una isla mágica y personajes singulares

9/12/2017 - 10:31

La escritora y educadora infantil María del Carmen Sánchez-Moreno Núñez presenta el lunes en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, a las 19,00 horas, el libro 'La Isla Trospilandia' (Diputación de Badajoz-Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra), en el que invita a los niños a descubrir una isla donde "nada es lo que parece", por la magia que hay en ella y las historias que se desarrollan con personajes muy particulares.

CÓRDOBA, 9 (EUROPA PRESS)

En una entrevista con Europa Press, la autora explica que "siempre" le ha gustado escribir, en especial "cuentos breves", sobre todo "fábulas", de modo que en este caso se animó a "intentar hacer un cuento más largo", motivo por el que "poco a poco nació esta isla especial".

Al respecto, María del Carmen comenta que cuando tiene "alguna idea rondando por la cabeza" la escribe, de hecho, "a veces, algunos cuentos han salido de sueños".

En relación con este libro, destaca que "el lector puede descubrir en esta obra que las cosas, a veces, no son lo que parecen", a la vez que "hay muchos valores para enseñar a los niños, como por ejemplo, que la avaricia no es buena, que no hay que juzgar a las personas por su aspecto o que no hay que ser envidiosos".

A la hora de inspirarse para esta obra, detalla que cuando empezó "con los cuentos breves lo hacía buscando animales que marcaran la diferencia con respecto a los de su misma especie, para transmitir alguna enseñanza, y diferenciar lo que estaba bien y mal".

Por tanto, "con este cuento quiero que los niños se imaginen un lugar donde nada es lo que se conoce realmente en una isla, que dejen volar su imaginación y que aprendan valores", según subraya, para remarcar que "sobre todo" se ha dejado guiar por su vocación de educadora infantil.

Mientras, señala que "no es fácil ponerse en la piel del niño y saber si va a gustarle o no", aunque confiesa que este cuento supone "un sueño hecho realidad", al ver publicada su obra, de la que espera una continuación.

"MUCHOS COLORES Y MUCHA DIVERSIÓN"

Por su parte, la ilustradora del libro, Marie Aude Gasquet, asegura que está "muy contenta" con su primer trabajo publicado, en el que el lector puede descubrir en los dibujos "muchos colores y mucha diversión", dado que "se recrean bastante bien los personajes en el mundo en el que se vive la historia".

Según indica, para el desarrollo de los dibujos recurre primero a su imaginación, al tiempo que la autora le ha ayudado con los personajes, "cómo los veía ella en su cabeza". A partir de ello, "ya tenía algunas ideas" para posteriormente plasmarlas sobre el papel, con la técnica de acuarela, precisa la ilustradora.

Para Marie, publicar este cuento ha supuesto "mucha satisfacción por tener los dibujos en un libro y que todo el mundo los pueda ver", algo que "jamás" se le había ocurrido que pasara, motivo por el que muestra "mucho orgullo" y adelanta que se animan con "proyectos futuros".

En concreto, 'La Isla Trospilandia', publicada a través de la Diputación de Badajoz, con apoyo del Ayuntamiento de la localidad pacense de Fregenal de la Sierra, descubre una historia creada por "un tropiezo" e intercala después el relato de una aventurera que llega a la isla y un acompañante especial, junto a hadas y piratas que tendrán un papel protagonista en el devenir de la historia.