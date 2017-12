PP pide al Gobierno que no incluya en los Presupuestos la creación de la Fundación Camino Lebaniego

9/12/2017 - 10:53

Presenta 26 enmiendas parciales a los PGC en materia de Turismo y Comercio

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El PP ha presentado 26 enmiendas parciales al proyecto de ley de Presupuestos de Cantabria para 2018 en materia de comercio y turismo, entre ellas una para pedir al Gobierno regional (PRC-PSOE) que no incluya en las cuentas del próximo año la creación de la Fundación Camino Lebaniego.

El portavoz del grupo popular en Turismo y Comercio, Santiago Recio, ha asegurado en un comunicado que esta petición "no es un capricho" o "decir que no porque no" sino que ha advertido de que hay un "mandato" del Parlamento regional de noviembre de 2015 en contra de crear nuevas empresas públicas.

En este sentido, ha recordado que esta iniciativa salió adelante con el apoyo de PRC y PSOE, grupos que sustentan al Ejecutivo en la Cámara regional.

Recio ha señalado que a esta circunstancia se une además a la "obligación" de todas las comunidades autónomas de reestructurar el sector público empresarial. "La tendencia debe ser la de reducir estas estructuras, no la de aumentarlas", ha dicho.

Los 'populares' solicitan concretamentre en sus enmiendas no crear nuevos entes dentro del ámbito del sector público empresarial y Fundacional, avanzar en el proceso de reestructuración de dicho sector, y finalmente dar de baja las cantidades previstas para el funcionamiento de la Fundación Camino Lebaniego.

El PP sostiene esta reclamación pese a que el consejero de Turismo, Francisco Martín, cuando presentó los Presupuestos de su departamento en comisión parlamentaria el mes pasado, aseguró que la creación de la Fundación Camino Lebaniego no incrementará el sector público empresarial de Cantabria porque sustituirá a la Sociedad Año Jubilar Lebaniego, que desaparecerá, según dijo, una vez concluya el Año Santo

200.000 EUROS PARA EL TAXI RURAL

Al margen de esta cuestión, dentro de sus enmiendas en estos ámbitos, hay una que pretende crear una orden de ayudas para los municipios de las zonas rurales con baja densidad de población para la implantación del taxi a demanda.

Se trata de destinar 200.000 euros a una cuestión que el PP ve "fundamental" para "cohesionar" la región y favorecer la implantación de población en las zonas rurales menos pobladas.

Además, ha señalado que esta enmienda lo que hace es dar cumplimiento a una proposición no de ley presentada por el PRC y aprobada por unanimidad el pasado 30 de octubre. "Nosotros vamos más allá, ya que en vez de pedir que se estudie la implantación, lo que decimos es que esa implantación se lleve a cabo", ha añadido Recio.

El objetivo es incluir en los concursos del próximo año 2018 las necesarias modificaciones legales para introducir cambios en las órdenes de convocatoria, que se implante este servicio de taxi en las zonas rurales, y que se incluya en los presupuestos del 2018 una partida presupuestaria destinada a subvencionar parte de las inversiones, de los gastos generados por la prestación de este servicio público.

Las enmiendas parciales a los PGC de 2018 serán debatidas en la Comisión de Economía los días 15 y 18 de diciembre.

Al margen de presentar el contenido de alguna de las principales enmiendas de sus áreas, Recio ha aprovechado para cuestionar el trabajo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, que dirige Francisco Martín, en la que, a su juicio, "la tónica de toda la legislatura está siendo hacerse la foto y vender humo, mientras que la gestión en todas las áreas está siendo especialmente deficiente". "Y sin duda alguna el Año Santo se lleva la palma", ha opinado.