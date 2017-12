Un joven acepta dos años de prisión por agredir con un vaso a un portero de un pub de Gijón

9/12/2017 - 11:01

El Juzgado de los Penal número 1 de Gijón ha condenado a dos años de prisión a un joven, cuyas iniciales son E.B.P., de 22 años y vecino de Santurce (Vizcaya), por agredir con un vaso de cristal en la cara a un portero de un pub en Gijón tras prohibirle éste salir del local con la consumición, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

El acusado, defendido por el letrado vasco Juan Conde Redondo, reconoció los hechos ante el juez y las partes llegaron a un acuerdo. Conde ha pedido la suspensión de la condena, por lo que el acusado no entrará en prisión al abonar la Responsabilidad Civil y al no superar la condena los dos años de privación de libertad y no tener antecedentes penales.

Por otro lado, el juzgado ha condenado a los también acusados C.L.D. y G.R.A. que, como venganza, agredieron al primer acusado y a su hermano por la agresión por parte de E.B.P. al portero del pub, a la multa de 800 euros y que indemnicen a E.B.P. con 250 euros, a su hermano con 1.310 euros y al Servicio de Salud del Principado en 215,30 euros.

Los hechos sucedieron el 24 de abril de 2016, sobre las 05.25 horas cuando el portero del pub, J.J.F.G, de 47 años de edad, se encontraba desempeñando su trabajo en un local de ocio nocturno en la calle Rodríguez Sampedro de Gijón. El acusado, E.B.P., tras discutir con él por no dejarle salir a la calle con la consumición, una vez en el exterior golpeó con un vaso de cristal en la cara al portero del pub, causándole unas lesiones y posteriores secuelas en el rostro. Los gastos de asistencia médica ascendieron a 252,16 euros.

Sobre las 06.00 horas, los otros acusados C.L.D. y G.R.A. salieron en búsqueda del acusado E.B.P. y de su hermano, de 26 años, debido a la agresión previa a J.J.F.G.. Una vez que los cogieron en la Plaza de Italia les agredieron, dándoles patadas y puñetazos, sufriendo ambos hermanos diversas lesiones.