Málaga para la Gente pide luces navideñas en la zona de la plaza Pintor Eugenio Chicano y mejorar su limpieza

9/12/2017 - 11:30

Enlaces relacionados Una plaza del centro histórico de Málaga lleva desde este viernes el nombre del pintor Eugenio Chicano (4/11)

El grupo municipal de Málaga para la Gente ha presentado una moción para la próxima comisión de Sostenibilidad Medioambiental, el miércoles día 13, en la que piden que se atiendan las peticiones de emprendedores y artesanos de la plaza Pintor Eugenio Chicano y pequeños comerciantes de calles cercanas para que se instale "a la mayor brevedad posible" iluminación navideña, además de mejorar la limpieza y "resolver los problemas de orines".

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

Asimismo, según ha explicado la concejala de Málaga para la Gente Remedios Ramos pedirán que para las citadas vías se lleven a cabo actividades de dinamización y promoción de la zona en la campaña de Navidad.

Ramos ha incidido en que Málaga para la Gente apuesta "por un modelo más justo para los comerciantes y por un reparto equitativo de la decoración, iluminación y alumbrado navideño", ya que, como ha subrayado, "si las luces atraen a las personas y beneficia a los comercios no tiene sentido concentrarlas en pocas calles si no extenderlas a más sitios".

Ha recordado, de igual modo, que a pocos pasos de calle Carretería y cerca de la céntrica calle Larios, existen calles como la plaza Pintor Eugenio Chicano y calles Ballesteros, Cadete y Andrés Pérez "donde han puesto sus tiendas artesanos y emprendedores, ya que los alquileres de las calles principales son prohibitivos".

VIVERO DE EMPRENDEDORES

Para la concejala de Málaga para la Gente, el caso de plaza Pintor Eugenio Chicano y calle Ballesteros, "tiene delito que no se ponga iluminación navideña tratándose de un vivero del proyecto Promálaga La Brecha de promoción de emprendedores, que ha instalado una docena de locales para creadores, emprendedores y dedicados a la artesanía, que se iban a promocionar y dinamizar como un nuevo punto de atracción del casco antiguo".

En este sentido, ha lamentado la "poca promoción que se ha hecho", lo que, ha continuado, "está llevando a estos comerciantes a cerrar sus negocios y marcharse". "La puntilla ha sido la decisión del equipo de gobierno de no poner iluminación navideña, que no invita a los viandantes a adentrarse en dicha plaza y pese a haber gente en otras zonas del centro por este lugar no pasa ni un alma", ha recalcado.

Ramos ha recordado a Europa Press que el Ayuntamiento anunció el impulso y puesta en marcha de distintos tipos de actividades artísticas y culturales que iban a servir para a dar a conocer estos nuevos espacios de emprendimiento en plaza Pintor Eugenio Chicano, pero "después de un mes de actividades no se ha continuado promocionado este espacio y ahora no se han instalado ninguna iluminación navideña".

"La creación de este espacio iba a contribuir a dar conocer una zona que estaba degradada de la ciudad que ha sido recuperada para uso ciudadano y comercial, pero de esto se han olvidado", ha criticado la concejala de Málaga para la Gente.

Así, ha sostenido que la plaza, generada dentro de la promoción de viviendas de protección oficial construida por la Sociedad Municipal de Viviendas frente a la iglesia de San Julián, "se debe promocionar y debe instalarse iluminación navideña para atraer visitantes y dar a conocer los comercios de estos comerciantes, emprendedores y artesanos".

"Lo más llamativo del proyecto Promálaga La Brecha era, precisamente, los diez espacios, ocupados en régimen de alquiler por emprendedores y artesanos, a los que ahora en vez de ayudarles y promocionarles se les margina sin iluminación navideña", ha recordado la edil.

En este sentido, ha insistido en que en la plaza Pintor Eugenio Chicano y calles aledañas, como Ballesteros, Cadete y Andrés Pérez se encuentran emprendedores y artesanos del proyecto Promálaga La Brecha, como son la galería de arte Matraca, la alfarería Cerámica Alfonso Rot, la Luthería y Arquetería La Brecha, la tienda de manualidades Scrappiel, la empresa educativa Arqkids --premio a jóvenes emprendedores--, Discos Candilejas o la de diseño gráfico Capella Estudio, además de tres locales que están cerrados después de que los emprendedores abandonaran por falta de clientes y movimiento en dicha plaza.

"Además de los mencionados artesanos --ha continuado Ramos-- y emprendedores, en calles aledañas a pocos metros se concentran otros pequeños comerciantes que luchan para poder salir adelante, que se sienten discriminados también en cuanto al alumbrado navideño".

Por todo ello, ha reiterado que esta zona "están un poco apartada del circuito principal y sin ninguna iluminación ni ayuda impulso o promoción por parte del equipo de gobierno tanto de día como sobre todo cuando llega la noche", lo que "no invita a la gente a visitar la zona y no tienen afluencia de clientes pese a que otras zonas del centro están repletas y los que se adentran estos día solo lo hacen para depositar sus orines en suelos y paredes".

Es más, ha lamentado que "no cuentan ni con un triste árbol navideño, nada de luces, nada de adornos, por ese motivo quieren luces en esta zona al ser la puerta de entrada a sus comercios", ha concluido.