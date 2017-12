PP insta al Gobierno regional a resolver en 6 meses la contratación del seguro de pescadores, mariscadores y rederas

9/12/2017 - 12:16

Para ello llevará al Pleno una moción, que pide también censurar el "engaño" de la Consejería por anunciar el seguro sin estar restablecido

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular pedirá al Gobierno de Cantabria resuelva en seis meses la contratación de la póliza de seguro colectivo para pescadores, mariscadores y rederas --suspedida en 2012 por el Ejecutivo del PP-- y recordará a l consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, el regionalista Jesús Oria, el "compromiso adquirido".

El diputado y portavoz de Pesca del grupo popular, Iñigo Fernández, defenderá en el Pleno del Parlamento autonómico del lunes, 11 de diciembre, una moción para que la Cámara fije un plazo máximo de medio año para que el Gobierno concluya este expediente y resuelva "por fin este asunto" ya que, a su juicio, "no parece que sea de recibo tardar tantísimo tiempo en gestionar una póliza de seguros".

"No puede ser que el Gobierno de Cantabria lleve año y medio gestionando la contratación de una póliza de seguro para cubrir los accidentes en el mar y que en este tiempo hayan sido incapaces de resolverlo", ha opinado en un comunicado Fernández.

El diputado del PP ha explicado que las gestiones de este expediente arrancaron en mayo de 2016, y en septiembre de ese año el Gobierno anunció que se había restablecido el seguro "cuando la tramitación del expediente y la contratación de la póliza de seguro todavía no era un hecho".

Según ha señalado, la inexistencia de seguro se "descubrió" a raíz de un accidente.

Para Fernández, que el Gobierno haya sido "incapaz" de contratar una póliza de seguro en año y medio "es indicativo de cómo se trabaja, de cómo se funciona y de cómo se gestionan los asuntos en la Dirección General de Pesca".

Pero a juicio de este diputado, "lo reprochable" al Gobierno en este asunto no es solo tardar año y medio y ser "incapaces" de gestionar el seguro sino "haber tratado de engañar al sector y haberles hecho creer que había un seguro cuando no lo había", algo que, en su opinión, es "lo más grave".

UN "TIRÓN DE OREJAS" A LA CONSEJERÍA Y A LA DIRECTORA DE PESCA

En su moción, el PP también persigue que el Parlamento de Cantabria censure la gestión que se ha realizado en relación a este asunto desde la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación. "El Gobierno, el consejero de Medio Rural y sobre todo la directora general de Pesca merecen un buen tirón de orejas, porque no se pueden gestionar los asuntos de esta manera", ha opinado.

Para Fernández, "decir que el PP suspendió el seguro en el año 2012 no vale como excusa". "Aquí lo verdaderamente grave no es que el seguro esté o no esté, sino el engaño de anunciarlo sin haberlo restablecido como hizo el Gobierno en septiembre de 2016", ha aseverado.