La Junta espera que esta semana se solucione definitivamente el conflicto por el ruido de las extraescolares

9/12/2017 - 13:30

Ruiz Espejo confirma que presentarán el recurso a las dos sanciones impuestas por el Ayuntamiento e insiste en la colaboración

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha confiado en que esta semana se dé una solución definitiva al conflicto generado en la ciudad por sendas sanciones de 12.000 euros a dos colegios por el ruido derivado de las actividades deportivas extraescolares en sus instalaciones tras denuncias vecinales.

En Málaga, al ser cuestionado al respecto, Ruiz Espejo ha trasladado el apoyo de la Junta de Andalucía a los clubes de baloncesto y a la práctica deportiva en general, volviendo a ofrecer al Ayuntamiento la colaboración para cerrar definitivamente esta polémica, que ha trascendido ya los límites de la provincia y son muchas las voces que reclaman una solución.

"No compartimos ni comprendemos que se haya sancionado a la Junta, a los centros, por el ruido que se pueda generar y eso ha derivado en esta situación con problemas en los entrenamientos", ha dicho el delegado, quien ha recordado que no entiende esta situación en Málaga "que no se da en otros lugares de Andalucía, donde a través de convenios con los municipios no ha habido ningún problema".

En este sentido, ha reiterado que desde la Delegación de Educación y los propios centros educativos se ha colaborado con los clubes para que tuvieran instalaciones para sus pruebas deportivas, cediendo las de los colegios para actividades fuera del horario lectivo. Y ha confiado en que la firma del convenio con el Consistorio de la capital permita seguir cediendo estos inmuebles para los entrenamientos.

"Se tiene que buscar una solución desde el Ayuntamiento por el tema de los ruidos porque ni los clubes podrán entrenar con normalidad ni los colegios podrán realizar las actividades escolares. Hay que buscar una solución definitiva", ha subrayado, reiterando "toda la colaboración" desde la Junta de Andalucía "para solventarla y evitar que en el futuro se sigan teniendo más problemas".

Ruiz Espejo ha confirmado lo trasladado por la delegada de Educación, Patricia Alba, al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de que el Gobierno andaluz presentará un recurso a las sanciones impuestas, por valor de 24.000 euros, "e intentaremos que no trascienda a los clubes deportivos".

Por todo ello, ha manifestado que la solución "se tiene que dar en esta semana". "Nos hemos encontrado con las denuncias, la negociación que se había alcanzado no se ha cumplido", ha lamentado, añadiendo que las sanciones "perjudican a la Junta, a los centros educativos y evidentemente a los clubes porque no están en una situación cómoda para los entrenamientos".

Precisamente, el propio alcalde de Málaga, que ya ha manifestado su voluntad de llegar a una solución, reiteró en su cuenta de Twitter en la noche de este viernes que el Ayuntamiento de la ciudad "realizará absolutamente todos los esfuerzos posibles, y más, para hacer posible la práctica deportiva del baloncesto en las instalaciones deportivas de los centros escolares y en las de la ciudad".

Los clubes deportivos de baloncesto base continúan con la manifestación prevista para el próximo sábado, 16 de diciembre, desde la Delegación de Educación hasta el Ayuntamiento de Málaga, para reclamar soluciones.