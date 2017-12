Cataluña. rivera pide a los votantes del psc y el ppc que "concentren" su apoyo en cs

9/12/2017 - 13:30

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se dirigió este sábado directamente a los votantes tradicionales del PSC y el PPC para pedirles que "concentren" su apoyo en este partido en las elecciones catalanas el 21 de diciembre para configurar una mayoría que permita ganar a ERC.

En un acto de campaña en Girona junto a la candidata de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, el líder de la formación auguró que el 21-D habrá "auténtica revolución" cuando gobierne una mujer, haya un Gobierno constitucionalista y se demuestre la existencia de una mayoría que quiere ser española.

Alertó de que el 21-D Cataluña se juega "tener un Gobierno decente, digno, que respete las leyes y a todos los catalanes", así como dar una alternativa a "nacionalismos que son supremacistas y se creen superiores a los demás". "Nos jugamos la libertad frente a la imposición", sintetizó.

Por ello, pidió a los catalanes que "no tiren su voto" y lo "concentren" en torno a Cs y Arrimadas para ganarle la batalla a ERC. "No me quiero imaginar que la noche electoral nos falta un escaño por votos que se han ido a la basura por votar al PSC y PPC en ciudades que no han conseguido escaño", dijo.

"Nos jugamos tanto que incluso quien no haya votado antes nos tiene que prestar su voto", continuó Rivera, que directamente pidió a los que fueron votantes del PSC y el PPC que no dispersen su voto para que el futuro de Cataluña no se decida "a cara o cruz". "¡Vamos a votar seguro!"

Incidió en que apoyar a la formación naranja es apostar "por la libertad, la igualdad, la fraternidad y la unión" en un momento en el que "nos jugamos el futuro de Europa" y "cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo crecen nuestros hijos y cómo nos relacionamos con otros países del mundo".

