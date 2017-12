Cataluña. iceta quiere una cataluña dentro de españa para "influir" y no estar "de pasajeros a la cola"

9/12/2017 - 14:01

TARRAGONA, 09 (SERVIMEDIA)

El primer secretario del PSC y candidato a la Generalitat, Miquel Iceta, manifestó hoy que su apuesta pasa por mantener a Cataluña dentro de España pero no para estar, sin más, sino para "influir", "queremos estar y ofrecer".

Durante su mitin en Tarragona, donde estuvo acompañado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, Iceta se dirigió al líder socialista para agradecerle la "España que dibujas" porque "nos emociona" y en ella "no solo queremos estar sino que queremos ayudar a construir". Añadió que no quiere que estén "de pasajeros a la cola".

"Ahí nos vas a tener siempre", señaló Iceta, quien dijo que su proyecto pasa por más autogobierno, una mejor financiación y más protagonismo de la política catalana en España y en Europa.

El líder del PSC destacó que Cataluña no estaría en este "precipicio" si Sánchez estuviera al frente del Gobierno de España porque tiene "propuestas", es capaz de escuchar y hacer del "diálogo el instrumento de la política". Así, cargó contra la formación que lidera Pablo Iglesias y reconoció que estos días no puede dejar de recordar que "si tú no eres presidente es porque Podemos no quiso".

Reivindicó la utilidad de la comisión territorial impulsada por el PSOE y el valor de Sánchez de mantener sus ideas incluso con el riesgo de quedarse solo. Asimismo, indicó que la Constitución hay que reformarla para que tenga una "larguísima vida", porque en esta vida o se cambian las cosas o terminan por romperse.

Iceta deseó que 2018 sea "recordado" como el año de la reforma de la Constitución porque "tendrá 40 años la niña, vamos a darle cuarenta años más".

(SERVIMEDIA)

09-DIC-17

MML/gja