Cataluña. sánchez destaca que iceta forjará una cataluña "entre todos" y no de "unos contra otros"

9/12/2017 - 14:37

TARRAGONA, 09 (SERVIMEDIA)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que la propuesta de Miquel Iceta se resume en las palabras "entre todos" porque es el "único" que podrá ser presidente de la Generalitat para "todos" los catalanes y no construir una Cataluña de "unos contra otros".

Así lo dijo durante su participación en el acto electoral celebrado este sábado en Tarragona, en el que apoyó a Miquel Iceta, el candidato del PSC a la Generalitat en las elecciones del 21-D. Ante un aforo de más de 600 personas en una de las salas del Palacio de Congreso, Sánchez hizo un llamamiento, especialmente a los socialistas, para que nadie se quede en casa.

"No se puede quedar en casa ningún socialista. Tenemos que salir todos a votar" afirmó Sánchez antes de recordar un eslogan del PSC de hace años que decía que "si tú no vas, ellos se quedan, y continúan con la deriva secesionista".

VOTANTES DE IZQUIERDA

"La única papeleta de todas que puede articular la unidad, es la de Iceta y la del PSC", por lo que se dirigió a los "de izquierdas" y a esos que "sin ser de izquierdas quieren cambiar las cosas" para "superar la dinámica de bloques y forjar conciencias". Sánchez pidió el voto a Iceta porque es un "buen hombre, inteligente, íntegro, capaz" y, si es presidente de la Generalitat, pondrá los intereses de los catalanes, del país, "por encima de cualquier interés".

Insistió en que el futuro se construye "entre todos" y no "enfrentando" como aseguró que ha ocurrido hasta ahora y agradeció a Iceta y al PSC hacer una campaña "valiente, de prpuestas, de "no ir contra nadie sino a favor de la convivencia y la concordia". "Si todos te atacan, Miquel es que algo estás haciendo bien", indicó.

Así las cosas, dijo que "no se puede ser presidente cuando lo que te define como candidato no es tanto lo que propones, sino a lo que te opones". Sánchez cargó contra el independentismo porque han estado "tan empeñados en sembrar la semilla de la discordia que se olvidaron que, para ser presidente, no hay que dar la espalda a la mitad de los catalanes porque el futuro se escribe entre todos".

TANDEM SÁNCHEZ-ICETA

Antes de Sánchez, al alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, señaló que los alcaldes socialistas saben que fueron votados por una parte importante de su población pero gobiernan para "todos" los ciudadanos, "piensen lo que piensen".

Cargó contra la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la de ERC, Marta Rovira, por el desconocimiento de la tasa de paro en Cataluña que escenificaron en un 'cara a cara' televisivo, y por no conocer los datos sobre violencia de género. Además, reivindicó que en Cataluña se hable de España no sólo para criticarla, porque son "dos proyectos que van de la mano".

También participó en el acto la cabeza de lista de la candidura del PSC por Tarragona, Rosa María Ibarra, quién destacó el buen equipo que forman Iceta y Sánchez pero ensalzó, sobre todo, el "tandem imparable" que formarían ambos si uno preside la Generalitat y otro el Gobierno de España.

De hecho, Sánchez también habló de ese futuro y apeló al "cambio de rumbo" que necesita España y que se daría si Iceta alcanza la Presidencia de la Generalitat y él llega al Palacio de la Moncla.

09-DIC-17

