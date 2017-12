Los mallorquines The Surfin' Limones cierran su gira 'ApoloTour' en la Factoría Cultural de Avilés

9/12/2017 - 15:29

El grupo mallorquín The Surfin' Limones cerrará este sábado su gira 'ApoloTour' en la Factoría Cultural de Avilés con un concierto que se celebrará a las 22.00 horas. El grupo finaliza en Avilés la presentación de su primer trabajo de 'Apolo I'. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

OVIEDO, 9 (EUROPA PRESS)

Según indica el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa, The Surfin' Limones nacieron en Palma de Mallorca bajo el nombre de Los Grandes Héroes del Rock and Roll Surf y no adoptaron su denominación actual hasta meses después de su inicio como banda. Al comienzo de su andadura como grupo, en 2014, fabricaron covers de leyendas del surf como The Ventures, The Beach Boys o Dick Dale con un peculiar estilo punk y provistos de trajes elegantes y máscaras de lucha libre mexicana.

Pronto deciden tomar su particular 'punk surf' como punto de partida y ampliar su visión musical hacia el indie-rock & roll con sonidos fronterizos del límite entre California y México y tintes de psychobilly.

En enero de 2017 grabaron su primer disco 'Apolo I', que presentaron por España a lo largo de todo el año en salas y festivales.