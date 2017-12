El PP asegura que el Ayuntamiento destina 115 euros por habitante al año a servicios sociales

9/12/2017 - 18:57

Matiza las conclusiones de un informe de ADGSS y responde a Casares (PSOE) recordándole las inversiones de algunos ayuntamientos socialistas

SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP) matiza las conclusiones del estudio realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (ADGSS); rechaza las críticas del portavoz municipal del PSOE, Pedro Casares, por ello, y asegura que el Consistorio destina unos 115 euros por habitante al año.

Después de que dicho informe considerara que el de Santander es uno de los ayuntamientos de España con presupuesto "precario" en materia de Servicios Sociales tras, según señalaba, destinar 42,47 euros por habitante en 2016 a esta área, y de que el PSOE criticara al equipo de Gobierno por ello, la concejal de Familia y Servicios Sociales, María Tejerina, ha aclarado que ese informe "cuantifica única y exclusivamente una de las partidas destinadas a gasto social" pero "no contempla otros muchos programas" y partidas municipales destinadas a este área.

Además, ha señalado que tampoco tienen en cuenta las bonificaciones que aplica cada Ayuntamiento en tasas e impuestos municipales de las que, según ha dicho, se benefician más de 66.000 santanderinos.

Así, Tejerina ha añadido que tampoco se reflejan en esa partida de gasto utilizada como referencia para el estudio los recursos que destina el Ayuntamiento de Santander a alquileres sociales, el presupuesto de integración o las partidas para formación y empleo, entre otras.

"Si se tienen en cuenta el conjunto de las partidas destinadas a gasto social, el presupuesto que dedica cada año el Consistorio santanderino a este área ronda los 20 millones de euros, lo que supera holgadamente los 100 euros por habitante y está muy por encima de lo reflejado en este informe", ha asegurado.

Además, ha añadido que a eso habría que añadir además los 9 millones de euros que se ahorran los vecinos en bonificaciones.

"Las inversiones que destina el Ayuntamiento de Santander a gasto social son mucho más que una partida presupuestaria aislada y se distribuyen en otros muchos programas y medidas, alcanzando alrededor de 115 euros por vecino al año", ha reivindicado Tejerina.

Y tras las críticas del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Casares, por los resultados de este informe, realizado con datos de la liquidación presupuestaria de 2016 de 384 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, le ha recomendado "estudiarse un poco más el presupuesto municipal para entender y contextualizar informes que no siempre evalúan el conjunto de las políticas sociales".

La concejal de Familia y Servicios Sociales ha defendido que el Ayuntamiento de Santander ha venido "reforzando" las políticas sociales desde el inicio de la crisis y ha resaltado que en el presupuesto municipal para 2017 se mantienen o incrementan todos los programas de este área.

"Un Ayuntamiento que prioriza las áreas sociales, que ha sido pionero en la creación de un fondo de emergencia y de ayudas económicas a víctimas de violencia de género, y que sostiene en solitario un centro de acogida para personas sin hogar que atiende a usuarios de cualquier procedencia, no puede ser de ningún modo un Ayuntamiento a la cola en política social", ha enfatizado.

Además, Tejerina ha recordado a Casares que, en dicho informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, también se pone en cuestión la inversión en servicios sociales que destinan otros dos ayuntamientos cántabros gobernados por un bipartito PSOE-PRC y con alcalde socialista.

Y es que en él se sitúa al Ayuntamiento de Piélagos como un consistorio "pobre" en materia de Servicios Sociales, con una inversión de 38,31 euros por habitante en 2016, y se señala que el de Camargo (PSOE-PRC) también tiene unos presupuestos precarios "precarios" en este ámbito, al dedicar en ese ejercicio 48,80 euros.

Por ello, considera que el portavoz socialista "no parece el más indicado para dar lecciones sobre gasto social". "Al portavoz del PSOE santanderino le vendría bien enterarse de lo que hacen algunos ayuntamientos en los que gobiernan compañeros suyos para ser un poco más humilde y no pretender dar al equipo de Gobierno santanderino lecciones que los socialistas no saben aplicar donde tienen responsabilidades para hacerlo", ha concluido.

De hecho, Tejerina ha afirmado que, si el estudio incluyera a todos los ayuntamientos cántabros, "al señor Casares se le caería la cara de vergüenza viendo" que en Santa Cruz de Bezana, municipio gobernado por Pablo Zuloaga, el secretario general de su partido en Cantabria, "apenas" se destinaron 27,52 euros por habitante a servicios sociales siguiendo los criterios que aplica ese informe.